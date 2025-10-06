ETV Bharat / state

हिमाचल हाईकोर्ट में दो नए जजों ने ली शपथ, जानिए कौन हैं जस्टिस जिया लाल और जस्टिस रोमेश वर्मा

जस्टिस जियालाल भारद्वाज, जस्टिस रोमेश वर्मा ने ली शपथ ( PIC CREDIT: HIMACHAL HIGH COURT YOU TUBE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के दो नए जजों जस्टिस जिया लाल भारद्वाज, जस्टिस रोमेश वर्मा को आज चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया ने पद की शपथ दिलवाई. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के लिए न्यायमूर्ति के रूप में जियालाल भारद्वाज और रोमेश वर्मा के नाम के प्रस्ताव को मंजूर किया था.

20 अगस्त 1969 को जन्मे जस्टिस जिया लाल भारद्वाज ने साल 1994 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की. उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार गोयल के चैंबर में काम किया. अरुण कुमार गोयल बाद में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और फिर राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष बने. इसके साथ ही जस्टिस रोमेश वर्मा का जन्म 7 मई 1974 को हुआ. उन्होंने अपने पिता वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम दास वर्मा के मार्गदर्शन में साल 1999 में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की थी.

मौजूदा वक़्त में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत जजों की संख्या 11 है. दो नए जजों के शपथ लेने के बाद यह संख्या 13 पर पहुंच जाएगी. हिमाचल हाईकोर्ट में कुल स्वीकृत न्यायाधीशों के पदों की संख्या 17 है. इसमें से चार अतिरिक्त न्यायाधीश के पद हैं और बाकी 13 स्थाई न्यायाधीश के पद हैं.

वर्तमान में हिमाचल हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश