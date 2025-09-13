ETV Bharat / state

न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने हिंदी में फैसले देने का बनाया नया रिकॉर्ड, अब तक 27,846 ऑर्डर दिए

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने मुकदमों के फैसले हिंदी में देने का नया रिकॉर्ड बनाया है. अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान उन्होंने 12 सितम्बर 2025 तक कुल 79,502 मुकदमों का निस्तारण किया है. इनमें से 27,846 आदेश हिंदी में और 51,656 अंग्रेजी/हिंदी मिश्रित रहे हैं. इस तरह वे हिंदी में सर्वाधिक मुकदमों का निर्णय करने वाले न्यायाधीश बन गए हैं.

न्यायमूर्ति चौधरी की अदालत में सबसे अधिक संख्या आपराधिक विविध जमानत आवेदनों की रही. कुल 34,597 जमानत याचिकाओं का उन्होंने निस्तारण किया, जिनमें 18,049 हिंदी में और 16,548 अंग्रेजी व हिंदी मिश्रित भाषा में थीं. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दाखिल आवेदन 21,532 रहे.

इनमें 5,578 हिंदी और 15,954 अंग्रेजी व हिंदी मिश्रित भाषाओं में दर्ज हुए. तीसरे स्थान पर आपराधिक विविध रिट याचिकाएं रहीं, जिनकी कुल संख्या 5,635 थी. इनमें से 87 हिंदी में और 5,548 अंग्रेजी और हिंदी मिश्रित भाषा में थी.