न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने हिंदी में फैसले देने का बनाया नया रिकॉर्ड, अब तक 27,846 ऑर्डर दिए
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी हिंदी में सर्वाधिक मुकदमों का निर्णय करने वाले न्यायाधीश बन गए हैं.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने मुकदमों के फैसले हिंदी में देने का नया रिकॉर्ड बनाया है. अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान उन्होंने 12 सितम्बर 2025 तक कुल 79,502 मुकदमों का निस्तारण किया है. इनमें से 27,846 आदेश हिंदी में और 51,656 अंग्रेजी/हिंदी मिश्रित रहे हैं. इस तरह वे हिंदी में सर्वाधिक मुकदमों का निर्णय करने वाले न्यायाधीश बन गए हैं.
न्यायमूर्ति चौधरी की अदालत में सबसे अधिक संख्या आपराधिक विविध जमानत आवेदनों की रही. कुल 34,597 जमानत याचिकाओं का उन्होंने निस्तारण किया, जिनमें 18,049 हिंदी में और 16,548 अंग्रेजी व हिंदी मिश्रित भाषा में थीं. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दाखिल आवेदन 21,532 रहे.
इनमें 5,578 हिंदी और 15,954 अंग्रेजी व हिंदी मिश्रित भाषाओं में दर्ज हुए. तीसरे स्थान पर आपराधिक विविध रिट याचिकाएं रहीं, जिनकी कुल संख्या 5,635 थी. इनमें से 87 हिंदी में और 5,548 अंग्रेजी और हिंदी मिश्रित भाषा में थी.
आपराधिक विविध समीक्षा आवेदन रिट जनहित याचिका और विशेष अपील दो-दो मामले हिंदी में रहे. जबकि ट्रांसफर आवेदन (आपराधिक), आपराधिक रिट जनहित याचिका, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की धारा 37 के तहत अपील, आपराधिक अपील धारा 378 दंड प्रक्रिया संहिता (डिफेक्टिव) और एससी/एसटी एक्ट (डिफेक्टिव) में दोषमुक्ति के खिलाफ अपील जैसी श्रेणियों में मामले हिंदी में निस्तारित किए.
इस तरह देखा जाए तो न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने न केवल कुल मामलों के निस्तारण में उल्लेखनीय योगदान दिया है, बल्कि हिंदी भाषा में रिकॉर्ड संख्या में मुकदमों का निस्तारण कर एक अलग पहचान भी बनाई है.
