रांचीः झारखंड विधानसभा में सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आश्वासन को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग कितनी गंभीरता से लेता है इसकी बानगी देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे. मामला है कुरमाली शब्द को कुड़माली करने की मांग से जुड़ा. इस सवाल को इसी साल 18 मार्च को बजट सत्र के दौरान डुमरी विधानसभा के जेएलकेएम विधायक जयराम कुमार महतो ने उठाया था. उन्होंने तथ्यों का हवाला देते हुए कुरमाली की वर्तनी में सुधार कर कुड़माली करने की सलाह दी थी. इसपर सदन में सीएम ने सकारात्मक आश्वासन दिया था. उन्होंने कहा था कि अगर विधायक की बात सही है तो इसका आकलन कराकर कुरमाली की जगह कुड़माली जरूर किया जाएगा.

संबंधित विभाग की सक्रियता पर सवाल

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दिशा में प्रक्रिया शुरू करने में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को चार माह लग गए. नींद भी पिछले मानसून सत्र के शुरू होने से ठीक दो दिन पहले खुली. विभाग ने 29 जुलाई 2025 को रांची, सरायकेला-खरसांवा, जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो, धनबाद और गोड्डा के डीसी को पत्र लिखकर कुरमाली या कुड़माली भाषा की वर्तनी के संबंध में आकलन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है.

बजट सत्र में सवाल उठाते विधायक जयराम महतो और सीएम हेमंत सोरेन का जवाब. (सौ. जेवीएसटीवी)

अब सवाल है कि एक पत्र जारी करने में महीनों क्यों लग गए. संभव है कि ऐसा इसलिए किया गया, ताकि मानसून सत्र में फिर यह सवाल उठे तो जवाब में कहा जा सके कि सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है. जबकि यह पत्र अगर मार्च माह में ही उपायुक्तों को लिखा गया होता तो अबतक रिपोर्ट आ गई होती और तय हो जाता कि कुरमाली शब्द का इस्तेमाल होगा या कुड़माली का.

जयराम कुमार महतो का बजट सत्र में ध्यानाकर्षण

इसी साल बजट सत्र के दौरान विधायक जयराम कुमार महतो ने ध्यानाकर्षण के जरिए पूछा था कि अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2011 के तहत द्वितीय राजभाषा में शामिल कुरमाली भाषा की वर्तनी में सुधार कर कुड़माली की जाए. वर्तनी सुधारने में किसी तरह के राजस्व का खर्च नहीं होगा. यह सही है कि इसको लेकर आज तक किसी ने आपत्ति नहीं जतायी. अब तक उड़ीसा कहा जाता था, जिसे वहां के लोगों की भावनाओं के अनुरूप 'ओडिशा' कर दिया गया.

यहां कुरमाली के 'र ' की जगह 'ड़ ' होना चाहिए. एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में भी कुरमाली के 'R' शब्द के नीचे 'डॉट' या ऊपर में 'कैप' शब्द का इस्तेमाल किया है. क्योंकि अंग्रेजी में 'ड़' शब्द नहीं लिखा जा सकता है. इसका सर्वे भी कराया जा सकता है. क्योंकि इस भाषा में 'र' की जगह 'ड़' शब्द का चलन है.

बजट सत्र में क्या था सीएम का जवाब

विधायक जयराम कुमार महतो के इस सवाल पर 18 मार्च 2025 को सीएम ने खुद सदन को आश्वस्त किया था कि अगर इनकी बात सही है तो निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए. इसके पक्ष में हमलोग भी हैं. उन्होंने कहा था कि बहुत से शब्दों को बोलने और लिखने में बदलाव हो जाता है. कुरमी को कहीं कुड़मी भी कहा जाता है. वैसे जयराम कुमार महतो के सवाल का विभाग ने सही जवाब दिया है. चूंकि इसपर किसी की अब तक आपत्ति नहीं आई थी, इसलिए इसपर संज्ञान लेकर आकलन करा लिया जाएगा.

खास बात है कि इस बार मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलना था, लेकिन 4 अगस्त को राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन की वजह से कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई थी. अब 22 अगस्त से 28 अगस्त तक मानसून सत्र आहूत किया गया है. जाहिर है कि इस सत्र में फिर से कुरमाली और कुड़माली का मसला उठेगा. अब देखना है कि इस मामले में सरकार की ओर से क्या जवाब आता है.

