एसीबी की कार्रवाई: पंचायत समिति के जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट को 15 हजार की घूस लेते किया गिरफ्तार

टोंक: जिले के अलीगढ़ पंचायत समिति में संविदाकर्मी के तहत जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट (JTA) पद पर कार्यरत संविदाकर्मी विक्रम कुमावत को मंगलवार की दोपहर पंचायत समिति अलीगढ़ में 15000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी टोंक की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई जयपुर एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर टोंक एसीबी की टीम ने की. आरोपी टोंक जिले की अलीगढ़ पंचायत समिति में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पद पर संविदाकर्मी के रूप में कार्यरत है.

एसीबी के एडिशनल एसपी झाबरमल ने बताया कि एक परिवादी ने शिकायत दी थी कि आरोपी जेटीए विक्रम कुमावत 18 हजार की रिश्वत मांग रहा है. यह राशि परिवादी के पिता से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत खेत पर मेढ़बंदी, तालाब की पाल, बागवानी, पशु आश्रय निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत कार्य के बदले मांगी जा रही है. इसमें से अधिकतम काम हो चुका है. जिसमें 16 से 30 सितम्बर तक हुए कार्य की मस्टरोल भी भरी जा चुकी थी. लेकिन आरोपी संविदाकर्मी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इसके एवज में 18000 रुपए की रिश्वत मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा था.