प्रयागराज के SRN अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, इमरजेंसी सेवाएं भी ठप

साथी डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना में कार्रवाई न होने से है नाराजगी, अस्पताल में प्रदर्शन .

SRN अस्पताल में हड़ताल.
SRN अस्पताल में हड़ताल. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 8:57 AM IST

2 Min Read
प्रयागराज: स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय (SRN) में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है. साथ डॉक्टर से मारपीट की घटना में कोई कार्रवाई न होने से नाराज डॉक्टर मंगलवार रात से ही हड़ताल पर चले गए. इससे इमरजेंसी सेवाएं ठप पड़ गई हैं. नए मरीजों की भर्ती नहीं ली जा रही है. डॉक्टरों की नाराजगी दूर करने का पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन उनका कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी.

SRN अस्पताल में हड़ताल. (Video Credit; ETV BHARAT)

सर्जरी विभाग के सेकेंड ईयर रेजिडेंट डॉ. अनुराग कुमार का कहना है कि वे जॉर्ज टाउन इलाके में एक अपार्टमेंट में रहते हैं. 22 सितंबर को इनके पास एक कॉल आई. कॉल करने वाले ने कहा कि पार्सल आया है. जैसे ही वे पार्सल लेने नीचे उतरे, कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया और पीटने लगे. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी है. उन्होंने 112 पर डायल किया तो पुलिस आई और उन्हें थाने ले गई. थाने में उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. अब जब तक कि कोई सक्षम अधिकारी आकर आश्वासन नहीं देता, सेवाएं ठप ही रहेंगी.

इधर, मारपीट की घटना से नाराज जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल में सेवाएं ठप कर दीं. ट्रामा सेंटर और इमरजेंसी सेवा पूरी तरह प्रभावित हुई है. जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए हैं. अस्पताल परिसर में डॉक्टर्स नारेबाजी कर रहे हैं. सेवाएं न चालू होने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है. पुलिस अफसरों से जूनियर डॉक्टर्स की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर सोनू सिंह ने बताया कि इमरजेंसी सेवाएं लगभग ठप हैं. साथी डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना से नाराजगी है. अगर पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी आकर आश्वासन दे तो डॉक्टर मान सकते हैं.

