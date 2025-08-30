ETV Bharat / state

धनबाद के SNMMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य सेवाएं बहाल - JUNIOR DOCTORS STRIKE END

SNMMCH अधीक्षक और जूनियर डॉक्टरों के बीच घटना को लेकर वार्ता हुई. जिसके बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर ली.

junior-doctors-strike-ends-in-snmmch-dhanbad
जूनियर डॉक्टर और अधीक्षक के बीच वार्ता (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2025 at 1:42 PM IST

2 Min Read

धनबाद: SNMMCH में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है. अस्पताल में अब ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है और मरीजों का इलाज किया जा रहा है. इससे पहले गुरुवार की रात मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जूनियर डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट करते हुए बवाल काटा था. जिसमें आधा दर्जन जूनियर डॉक्टर घायल हो गए थे. इस घटना के विरोध में SNMMCH के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल करते हुए ओपीडी सेवा को बंद कर दिया था. डॉक्टरों की मांग थी कि मारपीट घटना के दोषियों, ड्यूटी में तैनात होमगार्ड, पुलिस जवानों पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं.

इस घटना को लेकर एसएनएमएमसीएच अधीक्षक और जूनियर डॉक्टरों के बीच डीसी कार्यालय में वार्ता हुई. इस दौरान डॉक्टरों ने डीसी को घटना से अवगत कराया. जिस पर डीसी ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ घटना के समय गायब होमगार्ड और पुलिस जवानों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया. सकारात्मक वार्ता के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल को समाप्त करते हुए ओपीडी सेवा को चालू कर दिया है.

जानकारी देते जूनियर डॉक्टर और अधीक्षक (ETV BHARAT)

इस संबंध में जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि भय मुक्त होकर मरीजों की सेवा कर सके, इसके लिए डीसी से सुरक्षा की मांग की गई. जिस पर डीसी द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया है. जिसके बाद सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल को समाप्त करते हुए ओपीडी सेवा को शुरू कर दिया गया है.

वहीं, SNMMCH अधीक्षक ने कहा कि डीसी ने सभी सुरक्षा व्यवस्था के साथ होमगार्ड की संख्या बढ़ाने, इमरजेंसी में हूटर, सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है. सभी सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया गया है.

