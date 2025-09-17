ETV Bharat / state

हॉस्पिटल जाने से पहले जान लें ये खबर, PMCH से लेकर कई बड़े अस्पतालों में नहीं मिलेंगे डॉक्टर!

पटना: बिहार में बुधवार (17 सितंबर) से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं. राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों ने OPD (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) सहित नॉन-इमरजेंसी सेवाएं ठप कर दी हैं. हालांकि, आपातकालीन सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है.

बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल: जूनियर डॉक्टरों ने यह कदम अपनी लंबित मांगों को लेकर उठाया है. उनका कहना है कि ''सरकार ने बार-बार आश्वासन दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.'' पीएमसीएच सहित पटना मेडिकल कॉलेज, डीएमसीए दरभंगा, नालंदा मेडिकल कॉलेज और अन्य सरकारी संस्थानों में ओपीडी और ओटी सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी गई हैं.

जूनियर डॉक्टरों की मुख्य मांगें: बॉन्ड पोस्टिंग की अवधि को सिर्फ 1 वर्ष किया जाए. बॉन्ड पोस्टिंग को सीनियर रेजीडेंसी के रूप में मान्यता मिले. वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी की जाए. पोस्टिंग शुरू होने और परिणाम घोषित होने के बीच की अवधि को बॉन्ड अवधि में शामिल किया जाए. इस्तीफा देने पर पहले से दिए गए वेतन की वसूली न की जाए.

मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी: जूनियर डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ''जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. हड़ताल से राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है, खासकर OPD और नियमित जांच-उपचार प्रभावित होंगे. इस बीच सरकार ने हड़ताल खत्म करने और बातचीत के लिए पहल करने की बात कही है, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि इस बार केवल आश्वासन से वे मानने वाले नहीं हैं.''