कनिष्ठ लिपिक प्रेमी ने दी जान: प्रेमिका पर लगाया आरोप- अधिकारी बनने के बाद दिया धोखा

पुलिस ने दोनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की पड़ताल भी की जा रही है. ममता कोटा में ही मृतक के साथ लिव-इन में रहा करती थी.

रात को ही शव को रिकवर कर मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया था. शुक्रवार को परिजनों के आने के बाद आज पोस्टमार्टम करवाया गया है. शव परिजनों को सौंप दिया है. थानाधिकारी विनोद कुमार का कहना है कि मृतक के छोटे भाई गोपाल स्वामी ने ममता स्वामी और विष्णु शर्मा पर धमकाने का आरोप लगा है, जिन्हें जीएसटी इंस्पेक्टर गुजरात में होना बताया है.

नयापुरा थाना अधिकारी विनोद कुमार का कहना है कि घटनाक्रम सिविल लाइंस में गुरुवार देर रात की है. मृतक मूल रूप से अलवर और हाल कोटा के सिविल लाइन से निवासी 28 प्रकाश स्वामी है. इस मामले में खिड़की से किसी व्यक्ति ने मृत अवस्था में देखा था, जिसके संबंध में पुलिस को सूचना मिल गई थी.

कोटा: राजस्थान के कोटा में सरकारी कर्मचारी कनिष्ठ लिपिक के आत्महत्या करने मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है. दोनों गुजरात में जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में तैनात हैं.

परिजन बोले- लिव-इन में रहकर प्रेमिका को करवाई थी पढ़ाई : इस पूरे मामले में मृतक प्रकाश स्वामी के रिश्तेदार जगदीश का कहना है कि वह 2020 से ही कोटा में लिपिक के तौर पर तैनात थे. वर्तमान में कलेक्ट्रेट में ड्यूटी दे रहे थे. उनका कहना है कि अलवर की ही रहने वाली ममता स्वामी से उनका अफेयर था.

ममता उनके साथ लिव-इन में कोटा ही रहती थी. प्रकाश ने ममता को तैयारी भी करवाई थी, जिसके बाद साल 2024 में उसका जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पर सिलेक्शन हो गया और उसे गुजरात में नौकरी मिल गई. इसके बाद ही ममता ने प्रकाश को दगा दे दिया और किसी अन्य विष्णु शर्मा के साथ वह अफेयर में लिप्त हो गई थी.

परिजन जगदीश का कहना है कि ममता जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रकाश को टॉर्चर कर रही थी और लंबे समय से परेशान किया जा रहा था. इसके संबंध में उसने नोट में भी जिक्र किया है. ममता ने घटना के पहले भी प्रकाश को फोन कर धमकाया था. जबकि प्रकाश ने काफी पैसा ममता की पढ़ाई पर खर्च किया है और उसे सरकारी नौकरी दिलाई है. दोनों ने पहले एक साथ जीने-मरने की कसमें खाई थी.

भाई-बहन के जाने के बाद दिया घटना को अंजाम : थानाधिकारी विनोद कुमार का यह भी कहना है कि मृतक का छोटा भाई गोपाल और बहन भी कोटा ही रहते थे. उनके सरकारी भर्ती परीक्षा में एग्जाम देने जाने के बाद प्रकाश ने यह कदम उठाया है. मृतक ने इस पूरी घटनाक्रम ममता और उसके प्रेमी को जिम्मेदार बताते हुए एक नोट लिखा है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है.

मामले में ममता और विष्णु की क्या भूमिका है, इस संबंध में जांच पड़ताल की जाएगी. प्रकाश के परिजन जगदीश का कहना है कि नोट में लिखा है कि मेरी मौत के लिए मेरा प्यार ही जिम्मेदार है. उसने मुझे इस्तेमाल किया है. इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद गोपाल और उसकी बहन भी वापस लौट आए और उनकी भी सरकारी भर्ती की परीक्षा छूट गई है.