संभल में सड़कों-छतों पर नहीं पढ़ सकेंगे अलविदा जुमा और ईद की नमाज, लाउडस्पीकर पर भी रोक - SAMBHAL NEWS

संभल : जिले में अलविदा जुमा और ईदगाह की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी. न ही छतों पर नमाज अदा होगी. लाउडस्पीकर को लेकर भी सरकारी गाइडलाइन का पालन करना होगा. बुधवार को सदर कोतवाली में ASP श्रीश चंद्र, SDM डॉ. वंदना मिश्रा और CO अनुज चौधरी के नेतृत्व में अमन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें त्योहारों को शांतिपूर्वक एवं भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई. बता दें कि इसी तरह यूपी के अन्य जिलों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है.

कहा कि कुछ लोगों ने समय अनुसार लाउडस्पीकर की मांग की थी, उसके संदर्भ में उचित कार्यवाही के लिए अवगत कराया गया. साथ ही नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. कहा कि जोनल सेक्टर व्यवस्था पूर्व की तरह लागू है. पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया जाएगा. यह सुनिश्चित किया जाएगा छतों के पर नमाज अदा नहीं की जाएगी. वहीं SDM डॉ. वंदना मिश्रा ने कहा कि शांति समिति की बैठक में जिन-जिन लोगों ने बिजली, पानी आदि की समस्या बताई थी, संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है. लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी गई है.

बयान पर कायम हैं CO अनुज चौधरी : संभल CO अनुज चौधरी ने होली के दौरान बयान दिया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि होली साल में एक बार आती है और जुमा साल में 52 बार. उनका यह बयान देशभर में चर्चा का विषय बन गया था. अपने इस बयान को लेकर कहा कि अगर उन्होंने गलत बोला था तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए था. कहा कि उन्होंने दोनों ही धर्म के लिए बराबर बात बोली थी. कहा कि भाईचारा उस वक्त खत्म होता जाता है, जब एक पक्ष गुझिया अथवा सेंवइयां खा रहा है और दूसरा पक्ष नहीं खा रहा. कहा कि यदि आप ईद की सेवइयां खिलाना चाहते हैं तो आपको गुझिया भी खानी पड़ेगी. सदर कोतवाली में अमन कमेटी की बैठक में सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि हम प्रशासनिक सेवा में हैं और हमारा दायित्व है हम अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभाएं. CO अनुज चौधरी ने कहा कि हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं और न ही नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है. कहा कि मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं. ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी. इसी तरह से रामनवमी भी है. सभी त्योहार हमें बहुत अच्छे से करने हैं.

