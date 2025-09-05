लखनऊ में निकला जुलूस-ए-मोहम्मदी; गंगा-जमुनी तहजीब की दिखी झलक, भारी पुलिस बल रहा तैनात

ETV Bharat / state

पुलिस-प्रशासन ने संभाली कमान : शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जुलूस से पहले लखनऊ पुलिस और प्रशासन की धर्मगुरुओं से कई दौर की बैठकें हुईं. ऐशबाग ईदगाह में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और चौक स्थित फिरंगी महल में मौलाना अबुल इरफान फिरंगी महली से प्रशासन ने अलग-अलग बैठकों में बातचीत की. जुलूस के दौरान जगह-जगह पीने के पानी और स्वागत मंडप लगाए गए, वहीं सुरक्षा के लिए पीएसी और पुलिस बल की भारी तैनाती रही.

1997 से चली आ रही परंपरा : उन्होंने बताया कि लखनऊ में 1997 में कलक्ट्रेट में शिया और सुन्नी धर्मगुरुओं के बीच 12 दिनों तक चली वार्ता के बाद समझौता हुआ. उसी समझौते के तहत 12 रबीउल अव्वल को जुलूस मदहे सहाबा सुन्नी समुदाय को दिया गया, जबकि 9 जुलूस शिया समुदाय को मिले. इसके पहले करीब 20 वर्षों तक दंगों के चलते शहर में किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाता था.

जुलूस का नेतृत्व मौलाना अब्दुल अज़ीम फारूकी, मौलाना अब्दुल बारी फ़ारूकी और अन्य धर्मगुरुओं ने किया. ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के बैनर तले निकाले गए इस जुलूस का मकसद पैगंबर के संदेशों को आम करना और उनकी पैदाइश की खुशी मनाना बताया गया.

लखनऊ/बहराइच : इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 1500 साल पूरे होने के मौके पर लखनऊ में शुक्रवार को जुलूस-ए-मोहम्मदी पूरे जोश और उत्साह के साथ निकाला गया. अमीनाबाद स्थित झंडावाला पार्क से जुलूस मदहे सहाबा शुरू होकर शहर के परंपरागत रास्तों से गुजरते हुए यह जुलूस ऐशबाग ईदगाह पर समाप्त हुआ, जबकि जुलूस मोहम्मदी दरगाह शाहमीना शाह पर जाकर संपन्न हुआ.

गंगा-जमुनी तहजीब की दिखी झलक (Photo credit: ETV Bharat)

हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल : जुलूस-ए-मोहम्मदी के दौरान लखनऊ में गंगा-जमुनी तहज़ीब की झलक भी देखने को मिली. उदयगंज स्थित हनुमान मंदिर पर जुलूस पहुंचने पर मंदिर के महंत और पुजारियों ने मौलानाओं का गुलाब के फूलों से स्वागत किया. महंत ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से वे इस जुलूस का स्वागत करते आ रहे हैं और क्षेत्र में हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश दिया जा रहा है.





लाखों अकीदतमंद शामिल : जुलूस में बूढ़ों, बच्चों, महिलाओं और नौजवानों सहित लाखों की संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए. हाथों में झंडे और तिरंगे लिए लोग नारे लगाते हुए पैगंबर की शिक्षाओं को फैलाने का संकल्प ले रहे थे. मौलाना महमूद-उल-हसन ने कहा, “आज हमारे लिए यह बेहद सुखद क्षण है कि मंदिर के पुजारी भी हमें आशीर्वाद देते हैं. पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश के 1500 साल पूरे होने पर हम सभी उनके संदेशों को आम करने का संकल्प ले रहे हैं.”





दुनिया भर में जश्न : सैयद बाबर अशरफ ने बताया कि विदेशों में भी पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश के 1500 साल पूरे होने का जश्न बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है. “दुनिया भर के करोड़ों से ज्यादा मुसलमान मोहब्बत और अमन के साथ पैगंबर का जन्मदिन मना रहे हैं.” जुलूस-ए-मदहे सहाबा अमीनाबाद के झंडावाला पार्क से होते हुए रकाबगंज और ऐशबाग ईदगाह तक पहुंचकर संपन्न हुआ. वहीं शहर का दूसरा बड़ा जुलूस दरगाह शाहमीना शाह पर समाप्त हुआ.

बहराइच में बालक ने आत्महत्या का किया प्रयास : फखरपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को मामूली विवाद से नाराज बालक ने आत्महत्या का प्रयास किया. परिजनों ने बताया कि बालक (14) ने घर पर आकर झंडा मांगा. जिस पर विवाद होने लगा. इमरजेंसी में तैनात डॉ. रामेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि बालक को गंभीर हालत में लाया गया था. इलाज किया जा रहा है. हालत स्थिर बनी हुई है. इस मामले में फखरपुर थाने के प्रभारी मिथिलेश राय ने बताया कि घटना की जानकारी हुई है. परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है. किशोर का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.





