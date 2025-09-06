जश्ने ईद मिलादुन्नबी की खुशियां मातम में बदली, डीजे की धमक से युवक की मौत

ETV Bharat / state

रामनगर/काशीपुर: जश्ने ईद मिलादुन्नबी का जुलूस शुक्रवार को रामनगर में खुशी और रौनक के साथ निकाला गया, लेकिन यह खुशियां अचानक मातम में बदल गईं. जहां जुलूस में शामिल एक युवक की डीजे की तेज आवाज के कारण तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. घटना के बाद उत्सव का माहौल गमगीन हो गया और मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई. वहीं, काशीपुर में बाढ़ प्रभावितों की मदद को दुआओं के साथ धूमधाम के साथ जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया.

जानकारी के मुताबिक, रामनगर के शक्तिनगर निवासी कासिम सैफी पुत्र मुशर्रफ सैफी (22 वर्ष) जश्ने ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में शामिल होने गया था. रामनगर के भवानीगंज से शुरू हुआ जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए रानीखेत रोड पर पहुंचा. इसी दौरान कासिम अपने दोस्तों के साथ डीजे की धुन पर जश्न मना रहा था. तभी अचानक डीजे की तेज धमक से उसकी तबीयत बिगड़ गई.

मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल कासिम को संयुक्त अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. परिजन और साथी उसे काशीपुर अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कासिम ने दम तोड़ दिया. कासिम की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. जुलूस में शामिल लोगों और मोहल्लेवासियों की खुशियां गम में बदल गईं.

जहां सुबह से ही ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को लेकर उल्लास का माहौल था तो वहीं शाम तक पूरे मोहल्ले में मातम छा गया. पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने बताया कि कासिम हमेशा मिलनसार और हंसमुख स्वभाव का था. उसकी अचानक मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया है. लोग परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे, लेकिन परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय लोग डीजे की तेज आवाज को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि तेज धमक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और प्रशासन को इस पर कड़ी रोक लगानी चाहिए, जश्न के मौके पर जिस तरह खुशियां मातम में बदलीं, उसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. हालांकि, मौत की असली वजह पता लगाया जा रहा है, लेकिन डीजे की तेज आवाज को मौत का कारण लोग मान रहे हैं.