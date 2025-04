ETV Bharat / state

जुगसलाई थानेदार समेत आठ पुलिसकर्मी सस्पेंड, जाने क्या हैं पूरा मामला - JUGSALAI SHO SUSPEND

Published : April 5, 2025

जमशेदपुर: शहर के जुगसलाई में एक आर्मी जवान के साथ बदसलूकी कर जेल भेजने के मामले में थाना प्रभारी समेत आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. जोनल आईजी की जांच रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है. पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस मुख्यालय की ओर से इसकी पुष्टि की गई है. निलंबित हुए थानेदार समेत आठ पुलिसकर्मी जुगसलाई थाने में कार्यरत हैं. क्या है पूरा मामला जुगसलाई थाना क्षेत्र में बीते 14 मार्च यानी होली के दिन एमई स्कूल रोड के पास स्थित एक मंदिर के पास से गुजर रहे कपाली थाना प्रभारी के साथ रंग लगाने को लेकर स्थानीय युवकों के साथ विवाद हो गया. इस स्थानीय युवकों में आर्मी में कार्यरत जवान सूरज राय अपने चचेरे भाई विजय राय के साथ वहां मौजूद थे. जवान सूरज ने जुगसलाई पुलिस पर आरोप लगाया कि थाना में लाने के बाद उन्हें और उनके चचेरे भाई के साथ बदसलूकी की गई. उन्हें पीटा भी गया. सेना में कार्यरत होने की जानकारी देने के बाद भी पुलिस उनकी पिटाई कर जेल भेज दिया. मामले की जांच बाद हुई कार्रवाई इस घटना की जानकारी पाकर पूर्व सैनिक सेवा परिषद जुगसलाई थाना पहुंचे. पूर्व सैनिक ने कहा कि अगर जवान सूरज ने कोई गलती की है तो इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन हेड क्वार्टर एवं स्थानीय आर्मी यूनिट को दिया जाना चाहिए था. लेकिन पुलिस ने आननफानन में केस दर्ज करते हुए कार्यरत जवान सूरज को जेल भेज दिया गया. उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

