संसद सुरक्षा में चूक मामले के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 3 नवंबर तक बढ़ी, एक आरोपी ने की बरी करने की मांग

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 3 नवंबर तक बढ़ा दी है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान आरोपी ललित झा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 250 के तहत याचिका दायर कर खुद को बरी करने की मांग की. कोर्ट ने इस अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 3 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई को इस, मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी.

दो आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी थी जमानत

हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को प्रेस कांफ्रेंस करने और मीडिया को इंटरव्यू नहीं देने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट नहीं करने को कहा था. इसके अलावा कोर्ट ने दोनों आरोपियों को संबंधित थाने में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह दस बजे रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को एक पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल किया था.