ETV Bharat / state

संसद सुरक्षा में चूक मामले के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 3 नवंबर तक बढ़ी, एक आरोपी ने की बरी करने की मांग

पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक मामले के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. ललित झा की याचिका पर पुलिस से जवाब

PARLIAMENT SECURITY LAPSE CASE
पटियाला हाउस कोर्ट (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 23, 2025 at 10:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 3 नवंबर तक बढ़ा दी है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान आरोपी ललित झा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 250 के तहत याचिका दायर कर खुद को बरी करने की मांग की. कोर्ट ने इस अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 3 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई को इस, मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी.

दो आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को प्रेस कांफ्रेंस करने और मीडिया को इंटरव्यू नहीं देने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट नहीं करने को कहा था. इसके अलावा कोर्ट ने दोनों आरोपियों को संबंधित थाने में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह दस बजे रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को एक पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल किया था.

UAPA के तहत चार्जशीट दाखिल
दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

घटना 13 दिसंबर 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

ये भी पढ़ें- संसद सुरक्षा में चूक मामला: चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 23 सितंबर तक बढ़ी

ये भी पढ़ें- संसद सुरक्षा में चूक के आरोपी ललित झा की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

For All Latest Updates

TAGGED:

PARLIAMENT SECURITYसंसद सुरक्षा में चूक मामलाPARLIAMENT SECURITY DELHI POLICEPARLIAMENT SECURITY BREACH CASEPARLIAMENT SECURITY LAPSE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.