नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका केस के सभी नौ आरोपियोंं की न्यायिक हिरासत 20 सितंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका केस के सभी नौ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 20 सितंबर तक बढ़ा दी है, स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए. दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो इस मामले से जुड़ी पूरक चार्जशीट तैयार करने की अंतिम प्रक्रिया में है और वो पूरक चार्जशीट तीन से चार दिनों में दाखिल कर देगी. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो आरोपियों को केस से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं.

15 जुलाई को कोर्ट ने लिया था संज्ञान

कोर्ट ने 15 जुलाई को दिल्ली पुलिस की ओर से दायर तीसरे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस के तीसरे चार्जशीट में विकास गहलोत की पत्नी विनीता पर आरोप लगाया है कि उसने 17 अप्रैल को अपने पति के निर्देश पर उसके घर से एक रिश्तेदार के घर पर हथियारों को पहुंचवाया था, दिल्ली पुलिस ने इन हथियारों को विकास गहलोत के रिश्तेदार के घर से बरामद किया था.

अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

इसके पहले कोर्ट ने 27 मई को नरेश बाल्यान की इस मामले में दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने नरेश बाल्यान के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था उनमें साहिल ऊर्फ पोली, विजय ऊर्फ कालू और ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत संज्ञान लिया है. कोर्ट ने 24 फरवरी को आरोपी रितिक पीटर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था.