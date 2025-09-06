ETV Bharat / state

नरेश बाल्यान से जुड़े MCOCA मामले के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 सितंबर तक बढ़ी

नरेश बाल्यान को वसूली मामले में 4 दिसंबर 2024 को जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने MCOCA मामले में गिरफ्तार कर लिया था.

नरेश बाल्यान से जुड़े MCOCA मामला
नरेश बाल्यान से जुड़े MCOCA मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 6, 2025 at 1:24 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में सभी नौ आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया है. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने न्यायिक हिरासत 15 सितंबर तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है. दरअसल, 6 सितंबर 2025, शनिवार को सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो आरोपियों को केस से संबंधित दस्तावेज आरोपियों को उपलब्ध कराएं. अब कोर्ट आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 15 सितंबर को सुनवाई करेगा.

कोर्ट ने 15 जुलाई को दिल्ली पुलिस की ओर से दायर तीसरे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस के तीसरे चार्जशीट में विकास गहलोत की पत्नी विनीता पर आरोप लगाया है कि उसने 17 अप्रैल को अपने पति के निर्देश पर उसके घर से एक रिश्तेदार के घर पर हथियारों को पहुंचवाया था. दिल्ली पुलिस ने इन हथियारों को विकास गहलोत के रिश्तेदार के घर से बरामद किया था.

इसके पहले, कोर्ट ने 27 मई को बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. नरेश बाल्यान फिलहान न्यायिक हिरासत में हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाल्यान के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था, उनमें साहिल ऊर्फ पोली, विजय ऊर्फ कालू और ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत संज्ञान लिया है. कोर्ट ने 24 फरवरी को आरोपी रितिक पीटर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था.

बाल्यान की मकोका के मामले में गिरफ्तारी: नरेश बाल्यान को वसूली मामले में 4 दिसंबर 2024 को जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली पुलिस ने वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को 30 नवंबर 2024 की रात में गिरफ्तार किया था. इससे पहले बीजेपी ने नरेश बाल्यान का एक ऑडिया क्लिप जारी किया था, जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और बाल्यान के बीच बातचीत थी.

बाल्यान पर दिल्ली पुलिस का आरोप: दिल्ली पुलिस के मुताबिक, नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का ये मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है, जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है. कपिल सांगवान पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में ही रह रहा है. कपिल सांगवान और बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं. कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है. कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है. नरेश बाल्यान ने 2015 और 2019 में उत्तम नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था.

ये भी पढ़ें:

  1. 'मेरे खिलाफ मकोका का केस नहीं बनता', जानिए नरेश बाल्यान ने हाईकोर्ट में ऐसा क्यों कहा ?
  2. मकोका मामले में नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी
  3. पूर्व AAP विधायक नरेश बाल्यान को झटका, मकोका मामले में कोर्ट ने दूसरी बार खारिज की जमानत याचिका

