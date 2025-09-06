नरेश बाल्यान से जुड़े MCOCA मामले के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 सितंबर तक बढ़ी

ETV Bharat / state

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में सभी नौ आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया है. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने न्यायिक हिरासत 15 सितंबर तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है. दरअसल, 6 सितंबर 2025, शनिवार को सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो आरोपियों को केस से संबंधित दस्तावेज आरोपियों को उपलब्ध कराएं. अब कोर्ट आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 15 सितंबर को सुनवाई करेगा.

कोर्ट ने 15 जुलाई को दिल्ली पुलिस की ओर से दायर तीसरे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस के तीसरे चार्जशीट में विकास गहलोत की पत्नी विनीता पर आरोप लगाया है कि उसने 17 अप्रैल को अपने पति के निर्देश पर उसके घर से एक रिश्तेदार के घर पर हथियारों को पहुंचवाया था. दिल्ली पुलिस ने इन हथियारों को विकास गहलोत के रिश्तेदार के घर से बरामद किया था.

इसके पहले, कोर्ट ने 27 मई को बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. नरेश बाल्यान फिलहान न्यायिक हिरासत में हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाल्यान के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था, उनमें साहिल ऊर्फ पोली, विजय ऊर्फ कालू और ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत संज्ञान लिया है. कोर्ट ने 24 फरवरी को आरोपी रितिक पीटर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था.