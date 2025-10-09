ETV Bharat / state

धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई से जज ने खुद को किया अलग

चैतन्यानंद सरस्वती पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने और वित्तीय फर्जीवाड़े का आरोप है.

धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती मामला
धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती मामला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 9, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने एक निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया. एडिशनल सेशंस जज अतुल अहलावत ने जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज को दूसरे जज के पास सुनवाई के लिए लिस्ट करने को भेज दिया है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज 10 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करेंगे.

इससे पहले 8 अक्टूबर को कोर्ट ने चैतन्यानंद को जेल में सन्यासी का वस्त्र धारण करने और धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनिमेष कुमार ने जांच अधिकारी को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने 3 अक्टूबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा से गिरफ्तार किया गया था.

चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप है कि वो आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की थी. कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस सरस्वती के पास था ताकि वो छात्राओं पर नजर रख सके. उसने सुरक्षा के नाम पर सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर वॉशरूम के पास इंस्टाल करवाया गया था. सरस्वती पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने के अलावा वित्तीय फर्जीवाड़ा करने का भी आरोप है.

चैतन्यानंद पर ये भी आरोप है कि सरस्वती ने संबंधित संस्थान की संपत्तियों को निजी कंपनियों पर किराये पर दे रखा था. वो संस्थान की संपत्तियों से महंगी गाड़ियां खरीदता था. उसके कब्जे से पुलिस ने एक बीएमडब्ल्यू कार जब्त की थी. वो महंगी गाड़ियों में लड़कियों को लेकर जाता था और उनके साथ अश्लील हरकत करता था.

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 सितंबर को ट्रस्ट में संपत्ति ट्रांसफर करने के मामले में दर्ज एफआईआर के मामले में चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पुलिस को आरोपी की हिरासत में पूछताछ की जरूरत है, ताकि फर्जीवाड़ा और साजिश का खुलासा हो सके. कोर्ट ने जांच अधिकारी की इस बात पर गौर किया कि सरस्वती अपने दिए पर उपलब्ध नहीं थे और उनका मोबाइल फोन भी बंद था.

वित्तीय फर्जीवाड़े के मामले में चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप है कि पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करने के बाद उन्होंने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन नामक फर्जी ट्रस्ट बनाया. इस ट्रस्ट में आरोपी ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च की संपत्ति को ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया. स्वामी पर आरोप है कि उसने वसंत कुंज थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद यस बैंक के खाते से ट्रस्ट के नाम पर करीब 50-55 लाख रुपये की निकासी की. साथ ही फर्जी दस्तावेजों के जरिये विभिन्न नामों पर दो पासपोर्ट बनवाए और अलग-अलग नामों से कुछ बैंकों में खाते हैं.

ये भी पढ़ें:

  1. चैतन्यानन्द सरस्वती को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया, छात्राओं से अश्लील हरकत करने और वित्तीय फर्जीवाड़े का है आरोप
  2. फर्जीवाड़ा के आरोपी चैतन्यानन्द सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
  3. छात्राओं से अश्लील हरकत और वित्तीय फर्जीवाड़ा के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

For All Latest Updates

TAGGED:

CHAITANYANANDA SARASWATI CASEचैतन्यानंद सरस्वती फर्जीवाड़ा केसSWAMI CHAITANYANANDA SARASWATIDELHI BABA HORRORCHAITANYANANDA SARASWATI BAIL PLEA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा में भयावह बचपन: 5 साल से कम उम्र के 54,600 से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित

सूर्य का राशि परिवर्तन: धनतेरस पर इन राशियों की जगमगाएगी किस्मत, जोरदार मनेगी दीपावली

महिला विश्व कप 2025: भारत के सामने आज दक्षिण अफ्रीका की चुनौती, क्या बारिश बिगाड़ेगी खेल ?

बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी 63 प्वाइंट चढ़ा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.