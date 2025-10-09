ETV Bharat / state

धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई से जज ने खुद को किया अलग

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने एक निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया. एडिशनल सेशंस जज अतुल अहलावत ने जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज को दूसरे जज के पास सुनवाई के लिए लिस्ट करने को भेज दिया है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज 10 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करेंगे.

इससे पहले 8 अक्टूबर को कोर्ट ने चैतन्यानंद को जेल में सन्यासी का वस्त्र धारण करने और धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनिमेष कुमार ने जांच अधिकारी को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने 3 अक्टूबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा से गिरफ्तार किया गया था.

चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप है कि वो आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की थी. कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस सरस्वती के पास था ताकि वो छात्राओं पर नजर रख सके. उसने सुरक्षा के नाम पर सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर वॉशरूम के पास इंस्टाल करवाया गया था. सरस्वती पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने के अलावा वित्तीय फर्जीवाड़ा करने का भी आरोप है.

चैतन्यानंद पर ये भी आरोप है कि सरस्वती ने संबंधित संस्थान की संपत्तियों को निजी कंपनियों पर किराये पर दे रखा था. वो संस्थान की संपत्तियों से महंगी गाड़ियां खरीदता था. उसके कब्जे से पुलिस ने एक बीएमडब्ल्यू कार जब्त की थी. वो महंगी गाड़ियों में लड़कियों को लेकर जाता था और उनके साथ अश्लील हरकत करता था.