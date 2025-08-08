रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के भाषा विषय का परिणाम जारी कर दिया है. राज्य के सरकारी मध्य विद्यालयों (कक्षा 6 से 8) में भाषा शिक्षक के 4991 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित इस परीक्षा में कुल 1059 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. जेएसएससी परीक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वेबसाइट पर तमाम जानकारी उपलब्ध करा दी गई है. अभ्यर्थी जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं. परिणाम में 959 गैर-पारा शिक्षक और 100 पारा शिक्षक अभ्यर्थियों को सफलता मिली है. यह सूची जिलावार और श्रेणीवार प्रकाशित की गई है.
पलामू जिला सबसे आगे, साहिबगंज सबसे पीछे
जारी परिणाम के अनुसार पलामू जिला से सबसे ज्यादा 97 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है, जबकि साहिबगंज में महज 15 उम्मीदवार ही पास हो सके. आंकड़े बताते हैं कि परीक्षा में पलामू, रांची और गिरिडीह के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सबसे प्रभावशाली रहा है.
1602 अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए बुलाया गया था
भाषा विषय शिक्षक के 4991 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के तहत JSSC ने कुल 1602 अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आमंत्रित किया था. इनमें से 1059 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है. यह परीक्षा राज्यभर में आयोजित की गई थी और इसकी प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी.
जिलावार आंकड़े: कहां से कितने अभ्यर्थी पास
परीक्षा परिणाम के अनुसार जिलावार सफल अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार रही:
|जिला
|गैर-पारा
|पारा
|बोकारो
|41
|07
|चतरा
|58
|03
|देवघर
|42
|06
|धनबाद
|39
|03
|दुमका
|44
|04
|पूर्वी सिंहभूम
|40
|01
|गढ़वा
|37
|06
|गिरिडीह
|85
|08
|गोड्डा
|34
|05
|गुमला
|42
|02
|जामताड़ा
|25
|03
|कोडरमा
|18
|0
|लातेहार
|26
|0
|लोहरदगा
|24
|02
|पाकुड़
|19
|04
|पलामू
|92
|05
|रामगढ़
|22
|01
|रांची
|88
|23
|साहिबगंज
|11
|04
|सरायकेला
|49
|01
|सिमडेगा
|22
|0
|पश्चिमी सिंहभूम
|34
|01
|हजारीबाग
|44
|10
|खूंटी
|23
|01
गैर-पारा अभ्यर्थी रहे आगे
परीक्षा में गैर-पारा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा. कुल सफल अभ्यर्थियों में से लगभग 90 प्रतिशत गैर-पारा श्रेणी से हैं. वहीं, पारा शिक्षकों की सफलता दर कम रही है, जो नियुक्ति प्रक्रिया की प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है.
क्या है अगला चरण?
सफल घोषित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक और जाति प्रमाणपत्र आदि की जांच प्रक्रिया अब शीघ्र ही आयोजित की जाएगी. इसके बाद अंतिम नियुक्ति सूची जारी की जाएगी और संबंधित जिलों में शिक्षकों की पदस्थापना होगी.
महत्वपूर्ण जानकारी
- कुल रिक्तियां: 4991
- दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए गए: 1602
- सफल घोषित अभ्यर्थी: 1059
- गैर-पारा: 959 | पारा: 100
- सर्वाधिक सफल: पलामू (97)
- न्यूनतम सफल: साहिबगंज (15)
यह परिणाम राज्यभर के उन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबे समय से नियुक्ति की राह देख रहे थे. अब देखना यह होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया कितनी शीघ्रता और पारदर्शिता के साथ पूरी की जाती है.
