JSSC Sahayak Acharya Result: झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती का रिजल्ट जारी, आधे से ज्यादा पद खाली - JSSC RESULT

JSSC ने सहायक आचार्य भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऑफिशियल वेबसाइट पर अभ्यर्थी रिजल्ट देख सकते हैं.

JSSC Assistant Teacher Recruitment
जेएसएससी कार्यालय (Etv Bharat)
Published : August 11, 2025 at 8:33 AM IST

Updated : August 11, 2025 at 1:18 PM IST

रांची: झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) ने रविवार देर रात को राज्य के मध्य विद्यालयों में सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. कुल 15001 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में मात्र 5775 अभ्यर्थी पास हुए, जबकि 9226 पद खाली रह गए.

सामाजिक अध्ययन में सर्वाधिक सफलता, फिर भी हजारों पद अधूरे

सामाजिक अध्ययन विषय के 5002 पदों पर परीक्षा में 3033 अभ्यर्थी सफल हुए. इनमें 1864 गैर पारा और 1169 पारा श्रेणी के उम्मीदवार हैं. बावजूद इसके, 1969 पद खाली रह गए, जिसमें गैर पारा के 671 और पारा के 1298 आरक्षित पद शामिल हैं.

जिलों के लिहाज से पलामू जिले ने सबसे ज्यादा 297 सफल अभ्यर्थी दिए. इसके बाद गिरिडीह 287, चतरा 158, देवघर 164, रांची 176, दुमका 172, धनबाद 132, बोकारो 99, लातेहार 98, लोहरदगा 50, पाकुड़ 80, साहिबगंज 92, सरायकेला 127, गुमला 130, पूर्वी सिंहभूम 131 और पश्चिमी सिंहभूम 140 रहे. गढ़वा में 121, कोडरमा 67, रामगढ़ 48, हजारीबाग 132, जामताड़ा 87 और सिमडेगा 61 उम्मीदवार सफल हुए.

विज्ञान और गणित में सफलता दर और कम

विज्ञान एवं गणित विषय में 5008 पदों के लिए केवल 1683 अभ्यर्थी चयनित हुए. इस विषय में रिक्तियों का आंकड़ा 3325 तक पहुंच गया.

भाषा विषय में स्थिति सबसे खराब

भाषा विषय के 4991 पदों में से केवल 1059 पर ही योग्य अभ्यर्थी मिले. यहां रिक्तियों की संख्या 3932 है, जो तीनों विषयों में सबसे अधिक है.

पारा श्रेणी में भारी कमी

पूरे परिणाम में पारा शिक्षकों के पद सबसे ज्यादा अधूरे रह गए. आरक्षित 7400 पदों में से 5838 अब भी खाली हैं. गैर पारा श्रेणी में 7601 पदों में से 3388 भर पाए गए. शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी कम सफलता दर से ग्रामीण और दूरदराज के स्कूलों में पढ़ाई पर सीधा असर पड़ेगा.

परिणाम पर अदालत की नजर

आयोग ने स्पष्ट कहा है कि यह नतीजे झारखंड हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन हैं. न्यायालय के फैसले के बाद जरूरत पड़ने पर परिणाम में संशोधन किया जाएगा. परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि कुछ उम्मीदवारों का रिजल्ट अभी रोका गया है. वेबसाइट पर तमाम जानकारी उपलब्ध करा दी गई है.

शिक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती

पारा शिक्षक संजय कुमार दुबे ने कहा कि राज्य में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अंतिम नतीजे बताते हैं कि आधे से भी ज्यादा पद खाली हैं. इससे खासकर विज्ञान, गणित और भाषा विषयों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है.

