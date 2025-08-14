ETV Bharat / state

JSSC: संशोधित परीक्षा परिणाम जारी, सहायक आचार्य के 15409 पद अब भी खाली - JSSC RESULT

JSSC ने सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है. पूर्व में जारी परिणाम में कुछ त्रुटियां पाई गई थीं.

Sahayak Acharya Combined Competitive Examination 2023
जेएसएससी कार्यालय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2025 at 8:54 AM IST

3 Min Read

रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2023 का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है. यह संशोधन गणित एवं विज्ञान शिक्षक, भाषा शिक्षक और सामाजिक विज्ञान शिक्षक की चयन सूची में त्रुटियों को सुधारते हुए किया गया है. आयोग के मुताबिक, यह सुधार केवल सीमित पदों और जिलों पर लागू होगा, बाकी पूर्व प्रकाशित परिणाम मान्य रहेंगे.

संशोधित सूची के अनुसार, गणित एवं विज्ञान शिक्षक (कक्षा 6 से 8) श्रेणी में पलामू (गैर प्रारंभिक) के अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1 पद पर अभ्यर्थी (114317084) चयनित हुआ. भाषा शिक्षक (कक्षा 6 से 8) श्रेणी में पूर्वी सिंहभूम (प्रारंभिक) से सामान्य वर्ग का एक पद (149961921) और गढ़वा (गैर प्रारंभिक) से अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक पद (146431259) चयनित हुआ.

वहीं सामाजिक विज्ञान शिक्षक (कक्षा 6 से 8) श्रेणी में रामगढ़ (गैर प्रारंभिक) से पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–02) का एक पद (105589143), सरायकेला खरसावां (गैर प्रारंभिक) से पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–02) का एक पद (118379768) और चतरा (प्रारंभिक) से अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक पद (133798225) शामिल है.

JSSC के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर संशोधित परिणाम से जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध है. जिन त्रुटियों की पहचान हुई थी, उन्हें दूर कर सही सूची प्रकाशित की गई है.

26001 पदों में से 15409 रिक्त

राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए कुल 26001 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 15409 पद खाली रह गए हैं. इनमें कक्षा 1 से 5 के 11000 पदों में से केवल 4817 पद भरे गए और 6183 पद रिक्त रह गए. कक्षा 6 से 8 के 15092 पदों में से 5775 पदों पर ही नियुक्ति हो पाई, जबकि 9226 पद खाली रह गए.

जिला–वार स्थिति

कक्षा 1 से 5 के लिए पश्चिमी सिंहभूम में 168 पदों में से 98 पदों पर नियुक्ति हुई. लोहरदगा में 95 में से 51, गुमला में 138 में से 85, यमुनानगर में 78 में से केवल 21, पाकुड़ में 79 में से 26 और सिमडेगा में 71 में से 33 पद भरे जा सके. कक्षा 6 से 8 के लिए रांची जिले में 5531 पदों में से 3009 पर नियुक्ति हुई, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 3668 में से 2522 पद भरे जा सके.

कारण और आगे की योजना

शिक्षा विभाग के मुताबिक, कई जिलों में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए. कुछ चयनित उम्मीदवारों ने जॉइनिंग से पहले ही पद छोड़ दिए, जिसके कारण पद खाली रह गए। विशेषकर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रिक्तियां ज्यादा रहीं.

विभाग ने बताया कि सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरण की प्रक्रिया जारी है और इसके बाद जिला शिक्षा कार्यालय से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. जहां-जहां पद खाली हैं, वहां अगले चरण में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि सभी विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध हों और छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो.

यह भी पढ़ें:

JSSC Sahayak Acharya Result: झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती का रिजल्ट जारी, आधे से ज्यादा पद खाली

JSSC TGT 2023: भाषा शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी: 4991 पदों के लिए चयन प्रक्रिया, 1059 अभ्यर्थियों को मिली सफलता

JSSC ने जारी किया सहायक आचार्य का रिजल्ट, बाकी के परिणाम पर लगी रोक, अभ्यर्थी बोले- असमंजस की स्थिति

रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2023 का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है. यह संशोधन गणित एवं विज्ञान शिक्षक, भाषा शिक्षक और सामाजिक विज्ञान शिक्षक की चयन सूची में त्रुटियों को सुधारते हुए किया गया है. आयोग के मुताबिक, यह सुधार केवल सीमित पदों और जिलों पर लागू होगा, बाकी पूर्व प्रकाशित परिणाम मान्य रहेंगे.

संशोधित सूची के अनुसार, गणित एवं विज्ञान शिक्षक (कक्षा 6 से 8) श्रेणी में पलामू (गैर प्रारंभिक) के अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1 पद पर अभ्यर्थी (114317084) चयनित हुआ. भाषा शिक्षक (कक्षा 6 से 8) श्रेणी में पूर्वी सिंहभूम (प्रारंभिक) से सामान्य वर्ग का एक पद (149961921) और गढ़वा (गैर प्रारंभिक) से अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक पद (146431259) चयनित हुआ.

वहीं सामाजिक विज्ञान शिक्षक (कक्षा 6 से 8) श्रेणी में रामगढ़ (गैर प्रारंभिक) से पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–02) का एक पद (105589143), सरायकेला खरसावां (गैर प्रारंभिक) से पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–02) का एक पद (118379768) और चतरा (प्रारंभिक) से अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक पद (133798225) शामिल है.

JSSC के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर संशोधित परिणाम से जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध है. जिन त्रुटियों की पहचान हुई थी, उन्हें दूर कर सही सूची प्रकाशित की गई है.

26001 पदों में से 15409 रिक्त

राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए कुल 26001 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 15409 पद खाली रह गए हैं. इनमें कक्षा 1 से 5 के 11000 पदों में से केवल 4817 पद भरे गए और 6183 पद रिक्त रह गए. कक्षा 6 से 8 के 15092 पदों में से 5775 पदों पर ही नियुक्ति हो पाई, जबकि 9226 पद खाली रह गए.

जिला–वार स्थिति

कक्षा 1 से 5 के लिए पश्चिमी सिंहभूम में 168 पदों में से 98 पदों पर नियुक्ति हुई. लोहरदगा में 95 में से 51, गुमला में 138 में से 85, यमुनानगर में 78 में से केवल 21, पाकुड़ में 79 में से 26 और सिमडेगा में 71 में से 33 पद भरे जा सके. कक्षा 6 से 8 के लिए रांची जिले में 5531 पदों में से 3009 पर नियुक्ति हुई, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 3668 में से 2522 पद भरे जा सके.

कारण और आगे की योजना

शिक्षा विभाग के मुताबिक, कई जिलों में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए. कुछ चयनित उम्मीदवारों ने जॉइनिंग से पहले ही पद छोड़ दिए, जिसके कारण पद खाली रह गए। विशेषकर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रिक्तियां ज्यादा रहीं.

विभाग ने बताया कि सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरण की प्रक्रिया जारी है और इसके बाद जिला शिक्षा कार्यालय से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. जहां-जहां पद खाली हैं, वहां अगले चरण में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि सभी विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध हों और छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो.

यह भी पढ़ें:

JSSC Sahayak Acharya Result: झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती का रिजल्ट जारी, आधे से ज्यादा पद खाली

JSSC TGT 2023: भाषा शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी: 4991 पदों के लिए चयन प्रक्रिया, 1059 अभ्यर्थियों को मिली सफलता

JSSC ने जारी किया सहायक आचार्य का रिजल्ट, बाकी के परिणाम पर लगी रोक, अभ्यर्थी बोले- असमंजस की स्थिति

For All Latest Updates

TAGGED:

JSSC SAHAYAK ACHARYAJSSC SAHAYAK ACHARYA RESULTJSSC EXAMजेएसएससी हायक आचार्य परीक्षाJSSC RESULT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.