ETV Bharat / state

इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी, सफल 484 का नाम कटा

रांची: झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कक्षा एक से पांचवी तक के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है. पूर्व में प्रकाशित रिजल्ट को रद्द कर संशोधित रिजल्ट जारी होने से 484 सफल अभ्यर्थी कम हो गए हैं. संशोधित रिजल्ट में कुल 4333 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है.

जबकि पूर्व में जारी रिजल्ट में 4817 अभ्यर्थी सफल हुए थे. इसके लिए जेएसएससी ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 ली थी. इसके जरिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की कुल 11000 पदों के लिए परीक्षा हुई थी. तब 6667 पद रिक्त रह गए थे.

वर्तमान संशोधित रिजल्ट को जेएसएससी ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के आलोक में जारी किया है. संशोधित परीक्षा परिणाम को jssc.jharkhand.gov.in पर देखा जा सकता है. संशोधित रिजल्ट को इस वजह से जारी किया गया. क्योंकि सहायक आचार्य परीक्षा में वैसे अभ्यर्थियों का अनरिजर्व्ड कैटिगरी में सिलेक्शन हो गया था, जो JTET यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले चुके थे.

संशोधित रिजल्ट में ऐसे सफल अभ्यर्थियों को उनके रिजर्व कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है. क्योंकि पारा शिक्षक कोटि के वैसे अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में भी छूट मिली थी. आयोग की ओर से कहा गया है कि बहादुर महतो, डमरुधर महतो एवं अन्य की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश से परीक्षाफल में संशोधन संभावित है.