जेएसएसी की कार्यकारी निदेशक डॉ. नेहा ने की आयुष्मान योजना की समीक्षा, कहा-मरीजों के इलाज में न बरतें कोताही

राज्य के सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों संग बैठक करतीं जेएसएसी की कार्यकारी निदेशक डॉ. नेहा अरोड़ा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी (जेएसएसी) की कार्यकारी निदेशक डॉ. नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में नामकुम स्वास्थ्य मुख्यालय के सभागार में "आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना" की समीक्षा की गई. इस समीक्षा बैठक में राज्य के सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक उपस्थित रहे. आज की इस बैठक का उद्देश्य झारखंड में "आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना" की प्रगति की समीक्षा और संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा करना था.

इन योजनाओं की हुई समीक्षा

कार्यकारी निदेशक डॉ. नेहा अरोड़ा ने समीक्षा बैठक के दौरान AB-CM JAY योजना के तहत असप्तालों के इम्पैनलमेंट, योजना के लाभुकों के 01 जून से 23 सितंबर तक के जिलावार kYC स्टेटस, झारखंड के सरकारी अस्पतालों का आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए इलाज का क्लेम स्टेटस, लंबित दावे और जिनका क्लेम अब तक शुरू नहीं हुआ, जिला अस्पतालों की विशेषज्ञता के आधार पर स्थिति, पॉलिसी 8 के तहत अस्पतालों की हॉस्पिटलाइजेशन और क्लेम की स्थिति, राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों का क्लेम वितरण और जिन जिलों में डीपीसी की नियुक्ति लंबित है उनमें यथाशीघ्र नियुक्त करने का निर्देश देते हुए गहन समीक्षा की.

आयुष्मान के तहत इलाज में न बरतें कोताही

बैठक के दौरान डॉ. नेहा अरोड़ा ने कहा कि अपने-अपने जिलों में मरीजों को बेहतर इलाज और देखभाल सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा केस बुक किए जाएं, ताकि मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल सके और अस्पतालों को भी समय पर भुगतान प्राप्त हो.

सभी जिलों में नियमित करें मासिक बैठक

समीक्षा बैठक के दौरान कार्यकारी निदेशक डॉ. नेहा अरोड़ा ने कहा कि सभी जिलों को मासिक बैठक नियमित रूप से आयोजित करें, ताकि स्थानीय समस्याओं की पहचान और समाधान संभव हो सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी जिले में योजना से संबंधित कोई समस्या आती है तो उसे तत्काल राज्य स्तर पर सूचित किया जाए, ताकि समय रहते उसका हल निकाला जा सके.

उन्होंने यह भी जानना चाहा कि कई जिले अब तक कुछ अस्पतालों का पंजीकरण क्यों नहीं करा पाए हैं और उनसे इसकी विस्तृत जानकारी भी उन्होंने मांगी. बैठक में कई जिलों ने अपने-अपने क्षेत्र की विशेष समस्याएं भी सामने रखीं, जिनका तत्काल समाधान किया गया.

