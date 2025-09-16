ETV Bharat / state

JPSC ने जारी किया डेंटल डॉक्टर और सहायक प्राध्यापक नियुक्ति परीक्षा परिणाम, इस तारीख को डाउनलोड होगा कॉल लेटर

जेपीएससी ने डेंटल डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है.

झारखंड लोक सेवा आयोग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2025 at 8:00 AM IST

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने सोमवार को दो बड़ी नियुक्ति परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए. इनमें दंत चिकित्सक (डेंटल डॉक्टर) लिखित परीक्षा (विज्ञापन संख्या 01/2022) और चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक (पैथोलॉजी विभाग) सीधी नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या 06/2022) शामिल है. आयोग ने सफल अभ्यर्थियों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अपलोड कर दी है.

डेंटल डॉक्टर परीक्षा में 58 अभ्यर्थी सफल

आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 21 मई 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम प्रकाशित कर दिए गए हैं. इसमें कुल 58 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. इन सभी को अब दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को कॉल लेटर (e-Call Letter) आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा. इसके लिए लिंक 18 सितंबर 2025 से उपलब्ध होगा.

आयोग ने कहा कि यदि किसी कारणवश उम्मीदवार अपना कॉल लेटर डाउनलोड नहीं कर पाता है तो वह आयोग के हेल्पलाइन नंबर +91 9431301419 / +91 9431301636 पर कार्यालय समय (सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक) संपर्क कर सकता है. सफल अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन की तिथि 24 सितंबर 2025 तय की गई है. वहीं, 25 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से इंटरव्यू प्रक्रिया आयोजित होगी.

सफल अभ्यर्थियों का रोल नंबर

परिणाम में जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल किए गए हैं, उनमें 22011646, 22010653, 22010955, 22010682, 22010533, 22010737, 22010313, 22010901, 22011692, 22010714, 22010883, 22011417, 22011580, 22011706, 22010256, 22011058, 22011370, 22010914, 22010829 समेत कुल 58 उम्मीदवार शामिल हैं.

सहायक प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग का संशोधित परिणाम

इसी के साथ झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक सीधी नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या 06/2022) के पैथोलॉजी विभाग का संशोधित परिणाम भी जारी किया है. आयोग ने बताया कि पहले प्रकाशित परिणाम में सुधार करते हुए अब निशा कुमारी (रोल नंबर 22060033, पंजीकरण संख्या 60220096) को अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के अंतर्गत चयनित घोषित किया गया है.

इस संशोधित परिणाम के साथ आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियुक्ति की प्रक्रिया नियम और आरक्षण नीति के अनुरूप पूरी की जाएगी. परिणाम को लेकर किसी भी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति की स्थिति में अभ्यर्थी आयोग से संपर्क कर सकते हैं.

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश

  1. सभी सफल उम्मीदवारों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन मूल प्रमाणपत्रों के साथ करना होगा.
  2. e-Call Letter केवल आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करना है. कोई अलग से डाक द्वारा पत्र नहीं भेजा जाएगा.
  3. दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी का दावा स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा.
  4. आयोग ने कहा है कि परीक्षा परिणाम से संबंधित यह सूचना केवल www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है, अन्य किसी माध्यम पर भरोसा न करें.

झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अभ्यर्थियों से समय पर उपस्थित होने और आयोग की वेबसाइट पर नियमित नजर बनाए रखने की अपील की है.

