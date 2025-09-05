रांचीः लंबे इंतजार के बाद आखिरकार झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने 11वीं, 12वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का कट-ऑफ मार्क्स सार्वजनिक कर दिए. आयोग ने गुरुवार देर रात अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यह सूची अपलोड की है. गौरतलब है कि फाइनल रिजल्ट 25 जुलाई को घोषित किया गया था. लेकिन कट-ऑफ आने में 40 दिन का समय लग गया.

आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस परीक्षा में कुल 342 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. कट-ऑफ सूची श्रेणी वार और सेवावार दोनों स्तर पर जारी की गई है, जिससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि चयन की अंतिम रेखा कहां तक खिंची गई है.

श्रेणीवार फाइनल कट-ऑफ

अनारक्षित (UR): 652.00

EWS: 590.50

OBC-1: 623.75

OBC-2: 653.25

SC: 565.25

ST: 580.25

मुख्य परीक्षा का कट-ऑफ

अनारक्षित (UR): 574.75

EWS: 556.75

OBC-1: 565.25

OBC-2: 596.00

SC: 546.25

ST: 495.00



सेवावार कट-ऑफ (फाइनल)

प्रशासनिक सेवा (Dy. Collector/SDM)

UR – 652.00

OBC-1 – 631.50

OBC-2 – 656.25

SC – 565.25

ST – 638.75

पुलिस सेवा (DSP)

UR – 674.50

EWS – 617.50

OBC-1 – 635.75

OBC-2 – 657.00

SC – 597.00

ST – 625.75

वित्त सेवा (Finance Officer)

UR – 656.25

OBC-2 – 645.00

ST – 626.50



शिक्षा सेवा (Education Service)

UR – 658.50

SC – 624.25

अन्य सेवा (जैसे Co-operative, Labour, आदि)

UR – 602.00 से 648.25

EWS – 590.50 से 606.25

OBC-1 – 623.75 से 648.25

OBC-2 – 653.25 से 654.50

SC – 565.25 से 596.00

ST – 580.25 से 653.00



अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया

कट-ऑफ जारी होते ही अभ्यर्थियों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी. राजधानी रांची की परीक्षार्थी नीलू कुमारी ने कहा हम लोग लगातार आयोग की वेबसाइट देख रहे थे. देर जरूर हुई, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि किस स्तर की तैयारी करनी है. भविष्य की परीक्षाओं के लिए यह जानकारी अहम साबित होगी.

वहीं, हजारीबाग के उम्मीदवार आकाश कुमार ने कहा कट-ऑफ उम्मीद से कहीं ऊपर गया है. यह ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए बड़ी चुनौती है. सरकार को चाहिए कि प्रतियोगी छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए.

आयोग का आधिकारिक बयान

आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने कहा 'कट-ऑफ जारी करने में देरी तकनीकी जांच और डेटा सत्यापन की वजह से हुई. आयोग की प्राथमिकता पारदर्शिता है, इसलिए बिना पूरी प्रक्रिया के परिणाम जारी नहीं किया जा सकता था. अब सभी अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर श्रेणीवार अंक देख सकते हैं'.



आगे की प्रक्रिया

25 जुलाई को आयोग ने 11वीं, 12वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित किया था तभी से परीक्षार्थी लगातार कट-ऑफ सूची का इंतजार कर रहे थे. सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर चयन की अंतिम सीमा क्यों नहीं बताई जा रही है.

अब जबकि सूची जारी हो चुकी है, तो आयोग दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेगा. आयोग ने साफ किया है कि चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी.

कट-ऑफ का सार्वजनिक होना अभ्यर्थियों के लिए न सिर्फ राहत का विषय है, बल्कि आने वाले उम्मीदवारों के लिए मार्गदर्शन का साधन भी. विशेषज्ञों का मानना है कि कट-ऑफ में हो रही लगातार बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि प्रतियोगिता दिनोंदिन कठिन होती जा रही है और अभ्यर्थियों को अब और ज्यादा मेहनत करनी होगी.

