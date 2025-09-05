ETV Bharat / state

40 दिन की प्रतीक्षा के बाद जेपीएससी ने जारी किया सिविल सेवा परीक्षा का कट-ऑफ, वेबसाइट पर श्रेणीवार और सेवावार सूची उपलब्ध - JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के कट-ऑफ अंक सार्वजनिक कर दिए है. यह सूची आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड उपलब्ध है.

JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION
झारखंड लोक सेवा आयोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2025 at 9:32 AM IST

3 Min Read

रांचीः लंबे इंतजार के बाद आखिरकार झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने 11वीं, 12वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का कट-ऑफ मार्क्स सार्वजनिक कर दिए. आयोग ने गुरुवार देर रात अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यह सूची अपलोड की है. गौरतलब है कि फाइनल रिजल्ट 25 जुलाई को घोषित किया गया था. लेकिन कट-ऑफ आने में 40 दिन का समय लग गया.

आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस परीक्षा में कुल 342 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. कट-ऑफ सूची श्रेणी वार और सेवावार दोनों स्तर पर जारी की गई है, जिससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि चयन की अंतिम रेखा कहां तक खिंची गई है.

श्रेणीवार फाइनल कट-ऑफ

  • अनारक्षित (UR): 652.00
  • EWS: 590.50
  • OBC-1: 623.75
  • OBC-2: 653.25
  • SC: 565.25
  • ST: 580.25

मुख्य परीक्षा का कट-ऑफ

  • अनारक्षित (UR): 574.75
  • EWS: 556.75
  • OBC-1: 565.25
  • OBC-2: 596.00
  • SC: 546.25
  • ST: 495.00

सेवावार कट-ऑफ (फाइनल)
प्रशासनिक सेवा (Dy. Collector/SDM)

  • UR – 652.00
  • OBC-1 – 631.50
  • OBC-2 – 656.25
  • SC – 565.25
  • ST – 638.75

पुलिस सेवा (DSP)

  • UR – 674.50
  • EWS – 617.50
  • OBC-1 – 635.75
  • OBC-2 – 657.00
  • SC – 597.00
  • ST – 625.75

वित्त सेवा (Finance Officer)

  • UR – 656.25
  • OBC-2 – 645.00
  • ST – 626.50

शिक्षा सेवा (Education Service)

  • UR – 658.50
  • SC – 624.25

अन्य सेवा (जैसे Co-operative, Labour, आदि)

  • UR – 602.00 से 648.25
  • EWS – 590.50 से 606.25
  • OBC-1 – 623.75 से 648.25
  • OBC-2 – 653.25 से 654.50
  • SC – 565.25 से 596.00
  • ST – 580.25 से 653.00

अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया

कट-ऑफ जारी होते ही अभ्यर्थियों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी. राजधानी रांची की परीक्षार्थी नीलू कुमारी ने कहा हम लोग लगातार आयोग की वेबसाइट देख रहे थे. देर जरूर हुई, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि किस स्तर की तैयारी करनी है. भविष्य की परीक्षाओं के लिए यह जानकारी अहम साबित होगी.

वहीं, हजारीबाग के उम्मीदवार आकाश कुमार ने कहा कट-ऑफ उम्मीद से कहीं ऊपर गया है. यह ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए बड़ी चुनौती है. सरकार को चाहिए कि प्रतियोगी छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए.

आयोग का आधिकारिक बयान

आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने कहा 'कट-ऑफ जारी करने में देरी तकनीकी जांच और डेटा सत्यापन की वजह से हुई. आयोग की प्राथमिकता पारदर्शिता है, इसलिए बिना पूरी प्रक्रिया के परिणाम जारी नहीं किया जा सकता था. अब सभी अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर श्रेणीवार अंक देख सकते हैं'.

आगे की प्रक्रिया

25 जुलाई को आयोग ने 11वीं, 12वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित किया था तभी से परीक्षार्थी लगातार कट-ऑफ सूची का इंतजार कर रहे थे. सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर चयन की अंतिम सीमा क्यों नहीं बताई जा रही है.

अब जबकि सूची जारी हो चुकी है, तो आयोग दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेगा. आयोग ने साफ किया है कि चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी.

कट-ऑफ का सार्वजनिक होना अभ्यर्थियों के लिए न सिर्फ राहत का विषय है, बल्कि आने वाले उम्मीदवारों के लिए मार्गदर्शन का साधन भी. विशेषज्ञों का मानना है कि कट-ऑफ में हो रही लगातार बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि प्रतियोगिता दिनोंदिन कठिन होती जा रही है और अभ्यर्थियों को अब और ज्यादा मेहनत करनी होगी.

ये भी पढ़ें-

JPSC: प्रशासनिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों का कागजात सत्यापन 18 अगस्त से, आयोग के लंबित मामलों पर भी नजर

मां बेचती है सब्जी, पिता दिहाड़ी मजदूर, बेटी बनी अफसर, धनबाद की अनिता ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हासिल की सफलता

कोडरमा के रौशन ने JPSC में हासिल की 340वीं रैंक, आंखों की खराबी के बाद भी जिंदगी में भरा उजाला

रांचीः लंबे इंतजार के बाद आखिरकार झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने 11वीं, 12वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का कट-ऑफ मार्क्स सार्वजनिक कर दिए. आयोग ने गुरुवार देर रात अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यह सूची अपलोड की है. गौरतलब है कि फाइनल रिजल्ट 25 जुलाई को घोषित किया गया था. लेकिन कट-ऑफ आने में 40 दिन का समय लग गया.

आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस परीक्षा में कुल 342 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. कट-ऑफ सूची श्रेणी वार और सेवावार दोनों स्तर पर जारी की गई है, जिससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि चयन की अंतिम रेखा कहां तक खिंची गई है.

श्रेणीवार फाइनल कट-ऑफ

  • अनारक्षित (UR): 652.00
  • EWS: 590.50
  • OBC-1: 623.75
  • OBC-2: 653.25
  • SC: 565.25
  • ST: 580.25

मुख्य परीक्षा का कट-ऑफ

  • अनारक्षित (UR): 574.75
  • EWS: 556.75
  • OBC-1: 565.25
  • OBC-2: 596.00
  • SC: 546.25
  • ST: 495.00

सेवावार कट-ऑफ (फाइनल)
प्रशासनिक सेवा (Dy. Collector/SDM)

  • UR – 652.00
  • OBC-1 – 631.50
  • OBC-2 – 656.25
  • SC – 565.25
  • ST – 638.75

पुलिस सेवा (DSP)

  • UR – 674.50
  • EWS – 617.50
  • OBC-1 – 635.75
  • OBC-2 – 657.00
  • SC – 597.00
  • ST – 625.75

वित्त सेवा (Finance Officer)

  • UR – 656.25
  • OBC-2 – 645.00
  • ST – 626.50

शिक्षा सेवा (Education Service)

  • UR – 658.50
  • SC – 624.25

अन्य सेवा (जैसे Co-operative, Labour, आदि)

  • UR – 602.00 से 648.25
  • EWS – 590.50 से 606.25
  • OBC-1 – 623.75 से 648.25
  • OBC-2 – 653.25 से 654.50
  • SC – 565.25 से 596.00
  • ST – 580.25 से 653.00

अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया

कट-ऑफ जारी होते ही अभ्यर्थियों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी. राजधानी रांची की परीक्षार्थी नीलू कुमारी ने कहा हम लोग लगातार आयोग की वेबसाइट देख रहे थे. देर जरूर हुई, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि किस स्तर की तैयारी करनी है. भविष्य की परीक्षाओं के लिए यह जानकारी अहम साबित होगी.

वहीं, हजारीबाग के उम्मीदवार आकाश कुमार ने कहा कट-ऑफ उम्मीद से कहीं ऊपर गया है. यह ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए बड़ी चुनौती है. सरकार को चाहिए कि प्रतियोगी छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए.

आयोग का आधिकारिक बयान

आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने कहा 'कट-ऑफ जारी करने में देरी तकनीकी जांच और डेटा सत्यापन की वजह से हुई. आयोग की प्राथमिकता पारदर्शिता है, इसलिए बिना पूरी प्रक्रिया के परिणाम जारी नहीं किया जा सकता था. अब सभी अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर श्रेणीवार अंक देख सकते हैं'.

आगे की प्रक्रिया

25 जुलाई को आयोग ने 11वीं, 12वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित किया था तभी से परीक्षार्थी लगातार कट-ऑफ सूची का इंतजार कर रहे थे. सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर चयन की अंतिम सीमा क्यों नहीं बताई जा रही है.

अब जबकि सूची जारी हो चुकी है, तो आयोग दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेगा. आयोग ने साफ किया है कि चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी.

कट-ऑफ का सार्वजनिक होना अभ्यर्थियों के लिए न सिर्फ राहत का विषय है, बल्कि आने वाले उम्मीदवारों के लिए मार्गदर्शन का साधन भी. विशेषज्ञों का मानना है कि कट-ऑफ में हो रही लगातार बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि प्रतियोगिता दिनोंदिन कठिन होती जा रही है और अभ्यर्थियों को अब और ज्यादा मेहनत करनी होगी.

ये भी पढ़ें-

JPSC: प्रशासनिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों का कागजात सत्यापन 18 अगस्त से, आयोग के लंबित मामलों पर भी नजर

मां बेचती है सब्जी, पिता दिहाड़ी मजदूर, बेटी बनी अफसर, धनबाद की अनिता ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हासिल की सफलता

कोडरमा के रौशन ने JPSC में हासिल की 340वीं रैंक, आंखों की खराबी के बाद भी जिंदगी में भरा उजाला

For All Latest Updates

TAGGED:

JPSC MARKS LIST OF JPSCCIVIL SERVICES EXAM CUT OFF LISTसंयुक्त सिविल सेवा परीक्षाJHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.