ETV Bharat / state

पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी को हाईकोर्ट से झटका, ठेका रद्द करने के खिलाफ लगी याचिका खारिज - MUKESH CHANDRAKAR MURDER CASE

हाईकोर्ट ने सुरेश चंद्राकर की ठेका रद्द करने के खिलाफ लगाई याचिका खारिज कर दी है. सीधे हस्तक्षेप से इनकार किया है.

Journalist Mukesh Chandrakar murder case
पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी को हाईकोर्ट से झटका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 22, 2025 at 4:33 PM IST

2 Min Read

बिलासपुर: चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है. सुरेश ने सड़क का करोड़ों का ठेका रद्द किए जाने के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

हाईकोर्ट ने क्या कहा: मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस पर सुनवाई की. इसके बाद मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. हालांकि, याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह अनुबंध के तहत उपलब्ध उपायों या अन्य कानूनी रास्तों का सहारा ले सकता है.

Journalist Mukesh Chandrakar murder case
पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी सुरेश चंद्राकर को हाईकोर्ट से झटका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नेलनार–फोडोली–मिरतुर–गंगलूर रोड निर्माण कार्य से जुड़े विवाद पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है और समझौते की धारा 28 के अनुसार विवाद का निपटारा आर्बिट्रेशन से होगा. आर्बिट्रेशन विवादों के निपटान की एक वैकल्पिक प्रक्रिया है.

याचिका में क्या था?: दरअसल, सुरेश चंद्राकर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका लगाई थी. इसमें 37 लाख रुपए की सुरक्षा निधि जब्त करने और 10% जुर्माना लगाए जाने को अनुचित बताया था. ठेकेदार ने 2.58 करोड़ के अपने अधूरे सड़क निर्माण को पूरा करने की मांग की थी.

मुकेश चंद्राकर हत्याकांड जानिए: मुकेश चंद्राकर बीजापुर के स्वतंत्र पत्रकार थे. कई समाचार चैनलों के साथ स्वतंत्र पत्रकारिता भी किया करते थे. 1 जनवरी 2025 को मुकेश चंद्राकर अपने घर से निकले और लापता हो गए थे. 3 जनवरी को उनकी लाश एक बंद पड़े सेप्टिक टैंक से मिली. पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड के रूप में एक सड़क ठेकेदार को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था.

आरोपी का नाम सुरेश चंद्राकर है जो मुकेश चंद्राकर के रिश्तेदार भी बताए जाते हैं. ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के अलावा उसके दो भाई और ठेकेदार का मुंशी समेत 4 आरोपी जेल में हैं. इस केस की जांच के लिए आईपीएस ऑफिसर मयंक गुर्जर के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई.

मुकेश चंद्राकर हत्याकांड: बीजापुर गंगालूर मिरतूर सड़क निर्माण घोटाला में गिरफ्तार पीडब्ल्यूडी के 5 अफसर जेल से रिहा
पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, बीजापुर से PWD के 5 अधिकारी गिरफ्तार
छत्तीसगढ़: पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड, ठेकेदार और तीन अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर

बिलासपुर: चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है. सुरेश ने सड़क का करोड़ों का ठेका रद्द किए जाने के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

हाईकोर्ट ने क्या कहा: मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस पर सुनवाई की. इसके बाद मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. हालांकि, याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह अनुबंध के तहत उपलब्ध उपायों या अन्य कानूनी रास्तों का सहारा ले सकता है.

Journalist Mukesh Chandrakar murder case
पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी सुरेश चंद्राकर को हाईकोर्ट से झटका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नेलनार–फोडोली–मिरतुर–गंगलूर रोड निर्माण कार्य से जुड़े विवाद पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है और समझौते की धारा 28 के अनुसार विवाद का निपटारा आर्बिट्रेशन से होगा. आर्बिट्रेशन विवादों के निपटान की एक वैकल्पिक प्रक्रिया है.

याचिका में क्या था?: दरअसल, सुरेश चंद्राकर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका लगाई थी. इसमें 37 लाख रुपए की सुरक्षा निधि जब्त करने और 10% जुर्माना लगाए जाने को अनुचित बताया था. ठेकेदार ने 2.58 करोड़ के अपने अधूरे सड़क निर्माण को पूरा करने की मांग की थी.

मुकेश चंद्राकर हत्याकांड जानिए: मुकेश चंद्राकर बीजापुर के स्वतंत्र पत्रकार थे. कई समाचार चैनलों के साथ स्वतंत्र पत्रकारिता भी किया करते थे. 1 जनवरी 2025 को मुकेश चंद्राकर अपने घर से निकले और लापता हो गए थे. 3 जनवरी को उनकी लाश एक बंद पड़े सेप्टिक टैंक से मिली. पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड के रूप में एक सड़क ठेकेदार को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था.

आरोपी का नाम सुरेश चंद्राकर है जो मुकेश चंद्राकर के रिश्तेदार भी बताए जाते हैं. ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के अलावा उसके दो भाई और ठेकेदार का मुंशी समेत 4 आरोपी जेल में हैं. इस केस की जांच के लिए आईपीएस ऑफिसर मयंक गुर्जर के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई.

मुकेश चंद्राकर हत्याकांड: बीजापुर गंगालूर मिरतूर सड़क निर्माण घोटाला में गिरफ्तार पीडब्ल्यूडी के 5 अफसर जेल से रिहा
पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, बीजापुर से PWD के 5 अधिकारी गिरफ्तार
छत्तीसगढ़: पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड, ठेकेदार और तीन अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर

For All Latest Updates

TAGGED:

JOURNALIST MUKESH CHANDRAKARछत्तीसगढ़ हाईकोर्टPETITION REJECTED OF ACCUSEसुरेश चंद्राकरMUKESH CHANDRAKAR MURDER CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.