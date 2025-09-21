जर्नलिस्ट पर हमला, कवर्धा में पत्रकारों ने खोला पुलिस के खिलाफ मोर्चा
काउंटर केस दर्ज होने से नाराज पत्रकार सिग्नल चौक पर धरने पर बैठ गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 21, 2025 at 8:09 AM IST
कवर्धा: शनिवार को पत्रकारों ने कबीरधाम पुलिस की कार्रवाई के विरोध में मोर्चा खोल दिया. नाराज पत्रकार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिग्नल चौक पर धरने पर बैठ गए. पत्रकारों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी पुलिस को सौंपा है. नाराज पत्रकारों का कहना है कि अगर सोमवार तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.
न्यूज कवरेज के दौरान हुआ हमले की कोशिश: दरअसल, निजी न्यूज चैनल के पत्रकार अपने कैमरामैन के साथ हरिनछपरा औद्योगिक क्षेत्र में न्यूज कवरेज के लिए गए. पत्रकार और कैमरामैन दोनों फैक्ट्री के संचालक से बनाए जाने वाले उत्पादों को लेकर सवाल जवाब कर रहे थे. आरोप है कि इसी बीच फैक्ट्री संचालक ने पत्रकार और उसके कैमरामैन को घेर लिया. आरोप है कि दोनों को जबरन धक्का देकर फैक्ट्री के भीतर ले जाने की कोशिश की. पीड़ित पत्रकार ने इस बात की सूचना अपने साथियों को तत्काल दी. आरोप है कि वीडियो बना रहे कैमरामैन का फोन भी आरोपी ने छीन लिया. पत्रकार और कैमरामैन ने किसी तरह से वहां से भागकर अपनी जान बचाई.
पत्रकार ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मारपीट करने और मोबाइल फोन लूटने का मामला दर्ज कराया है. वही फैक्ट्री संचालक ने भी पत्रकार के खिलाफ शिकायत की है. दोनों मामलों की जांच की जाएगी और दोषी पर कारवाई करेंगे: पंकज पटेल, एएसपी, कवर्धा
डीएसपी और पत्रकार पहुंचे मौके पर: घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर मौके पर पहुंचे. डीएसपी ने फैक्ट्री संचालक से पूछताछ के बाद सीसीटीवी और डीवीआर जब्त कर लिया. सभी को वहां से थाना लाया गया. पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि वो अपनी शिकायत दर्ज कराते उससे पहले ही आरोपी ने उनके खिलाफ शिकायत पुलिस के सामने दर्ज करा दी. जिसपर पुलिस ने पत्रकार और फैक्ट्री संचालक दोनों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कर लिया.
सिग्नल चौक पर दिया धरना: पत्रकारों को पुलिस की इस रवैए का पता चला तो पत्रकारों का आक्रोश बढ़ गया. मीडिया से जुड़े लोगों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल कर सिग्नल चौक में धरना प्रदर्शन शुरु कर दिया. पत्रकार ये मांग करते रहे कि फैक्ट्री संचालक की झूठी शिकायत वापस ली जाए. पत्रकार आरोपी फैक्ट्री संचालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने व फैक्ट्री के बने उत्पादों की जांच की मांग करने लगे.