Jolly LLB 3 के ट्रेलर की लांचिंग की तैयारी; कानपुर में 10 सितंबर को आएंगे अक्षय कुमार, इन फिल्मी सितारों के भी आने की उम्मीद
डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने मंगलवार को रेव थ्री परिसर का किया निरीक्षण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 11:27 PM IST|
Updated : September 10, 2025 at 12:02 AM IST
कानपुर : जॉली एलएलबी 3 के ट्रेलर की लांचिंग के लिए कानपुर में प्रस्तावित दौरे को आयोजक ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने मंगलवार को रेव थ्री परिसर का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने आयोजकों से बातचीत कर आने वाले भीड़ को लेकर भी जानकारी ली.
डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि, बुधवार को रेव-3 में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार का कार्यक्रम प्रस्तावित है, इसको लेकर निरीक्षण किया गया है. उन्होंने बताया कि, आयोजकों ने जानकारी दी है कि एक हजार के करीब भीड़ होने का अनुमान है. कार्यक्रम स्थल के आसपास यातायात, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं. वहीं डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार ने भी आयोजकों से बात कर जिस जगह पर कार्यक्रम प्रस्तावित है, वहां का निरीक्षण करते हुए संबंधित अफसरों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. 10 सितंबर को कानपुर में अक्षय कुमार के साथ अरशद वारसी और हुमा कुरैशी के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है. करीब 10 बजे वह चकेरी पहुंचेंगे, इसके बाद वह 10:30 तक रेव-3 आएंगे, जहां वह करीब 40 मिनट तक रहेंगे.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ट्रेलर की लॉन्चिंग को लेकर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रही. फिल्म जॉली एलएलबी 3 को लेकर अब जज सौरभ शुक्ला ने अपना फैसला सुना दिया है, इस फिल्म का ट्रेलर 10 सितंबर को कानपुर में लॉन्च होगा. इस जानकारी के सामने आने के बाद अभिनेता अक्षय और अरशद दोनों के फैंस के बीच काफी ज्यादा खुशी का माहौल है. आयोजकों ने भी फिल्म के ट्रेलर की लॉन्चिंग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं.
यह भी पढ़ें : 'जॉली एलएलबी 3' टीजर: कोर्ट में भिड़े अक्षय-अरशद, दोनों 'जॉली' की लड़ाई में फंसे जज, बोले- जिंदगी बर्बाद...'