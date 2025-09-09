ETV Bharat / state

Jolly LLB 3 के ट्रेलर की लांचिंग की तैयारी; कानपुर में 10 सितंबर को आएंगे अक्षय कुमार, इन फिल्मी सितारों के भी आने की उम्मीद

कानपुर : जॉली एलएलबी 3 के ट्रेलर की लांचिंग के लिए कानपुर में प्रस्तावित दौरे को आयोजक ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने मंगलवार को रेव थ्री परिसर का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने आयोजकों से बातचीत कर आने वाले भीड़ को लेकर भी जानकारी ली.

डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि, बुधवार को रेव-3 में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार का कार्यक्रम प्रस्तावित है, इसको लेकर निरीक्षण किया गया है. उन्होंने बताया कि, आयोजकों ने जानकारी दी है कि एक हजार के करीब भीड़ होने का अनुमान है. कार्यक्रम स्थल के आसपास यातायात, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं. वहीं डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार ने भी आयोजकों से बात कर जिस जगह पर कार्यक्रम प्रस्तावित है, वहां का निरीक्षण करते हुए संबंधित अफसरों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. 10 सितंबर को कानपुर में अक्षय कुमार के साथ अरशद वारसी और हुमा कुरैशी के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है. करीब 10 बजे वह चकेरी पहुंचेंगे, इसके बाद वह 10:30 तक रेव-3 आएंगे, जहां वह करीब 40 मिनट तक रहेंगे.

