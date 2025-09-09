ETV Bharat / state

Jolly LLB 3 के ट्रेलर की लांचिंग की तैयारी; कानपुर में 10 सितंबर को आएंगे अक्षय कुमार, इन फिल्मी सितारों के भी आने की उम्मीद

डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने मंगलवार को रेव थ्री परिसर का किया निरीक्षण.

डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने आयोजकों से ली जानकारी.
डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने आयोजकों से ली जानकारी. (Photo credit: media cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 11:27 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 12:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : जॉली एलएलबी 3 के ट्रेलर की लांचिंग के लिए कानपुर में प्रस्तावित दौरे को आयोजक ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने मंगलवार को रेव थ्री परिसर का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने आयोजकों से बातचीत कर आने वाले भीड़ को लेकर भी जानकारी ली.

डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि, बुधवार को रेव-3 में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार का कार्यक्रम प्रस्तावित है, इसको लेकर निरीक्षण किया गया है. उन्होंने बताया कि, आयोजकों ने जानकारी दी है कि एक हजार के करीब भीड़ होने का अनुमान है. कार्यक्रम स्थल के आसपास यातायात, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं. वहीं डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार ने भी आयोजकों से बात कर जिस जगह पर कार्यक्रम प्रस्तावित है, वहां का निरीक्षण करते हुए संबंधित अफसरों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. 10 सितंबर को कानपुर में अक्षय कुमार के साथ अरशद वारसी और हुमा कुरैशी के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है. करीब 10 बजे वह चकेरी पहुंचेंगे, इसके बाद वह 10:30 तक रेव-3 आएंगे, जहां वह करीब 40 मिनट तक रहेंगे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ट्रेलर की लॉन्चिंग को लेकर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रही. फिल्म जॉली एलएलबी 3 को लेकर अब जज सौरभ शुक्ला ने अपना फैसला सुना दिया है, इस फिल्म का ट्रेलर 10 सितंबर को कानपुर में लॉन्च होगा. इस जानकारी के सामने आने के बाद अभिनेता अक्षय और अरशद दोनों के फैंस के बीच काफी ज्यादा खुशी का माहौल है. आयोजकों ने भी फिल्म के ट्रेलर की लॉन्चिंग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं.

यह भी पढ़ें : 'जॉली एलएलबी 3' टीजर: कोर्ट में भिड़े अक्षय-अरशद, दोनों 'जॉली' की लड़ाई में फंसे जज, बोले- जिंदगी बर्बाद...'

Last Updated : September 10, 2025 at 12:02 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JOLLY LLB 3 TRAILER AKSHAY KUMARKANPUR NEWSJOLLY LLB 3JOLLY LLB 3 TRAILERJOLLY LLB 3

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी-नेपाल के कई शहरों की लाइफ लाइन है 41 साल पुराना ये पुल; एक KM लंबे संजय सेतु में आने लगी दरार, होता है कंपन

बनारस के सुनील हैं बेजुबानों के मसीहा; 30 साल में 2000 से अधिक जानवरों की बचाई जान, 14 साल की उम्र से कर रहे सेवा

यूपी के इन 13 जिलों में बनेंगे 16 नए बिजली सब स्टेशन, खूब आएगी बत्ती

देश में यूपी सरकार के मंत्री सबसे अधिक क्रिमिनल, 2 महिला मंत्रियों पर भी केस, एक भी अरबपति नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.