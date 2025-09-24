ETV Bharat / state

बस्तर दशहरे में निभाई गई जोगी बिठाई रस्म, 9 दिनों तक 4 फीट के गड्ढे में उपवास और तपस्या करेंगे रघुनाथ

विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के दौरान 14 से अधिक अनोखी रस्में निभाई जाती हैं. इन रस्मों को देखने इटली से भी पर्यटक पहुंचे हैं.

बस्तर दशहरे में निभाई गई जोगी बिठाई रस्म (ETV Bharat)
बस्तर: 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में 14 से अधिक रोचक और अनोखी रस्में निभाई जाती हैं. इन्ही रस्मों में एक महत्वपूर्ण जोगी बिठाई रस्म है. इस रस्म में जोगी के रूप में एक युवा को 9 दिनों तक दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में बने सिरहसार भवन में जमीन के करीब 4 फीट नीचे पालथी लगाकर बिठाते हैं.

बस्तर दशहरे में निभाई गई जोगी बिठाई रस्म: दशहरा पर्व निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हो सके इसके लिए यहां जोगी यहां बैठकर 9 दिनों तक कठिन तप करते हैं. यह रस्म मंगलवार की शाम सिरहसार भवन में विधि विधान से निभाई गई. इस रस्म को निभाने के लिए दशहरा समिति के सदस्य, मांझी चालकी, जोगी परिवार व पुजारी मौजूद रहे. मुंडाबाजा और बैंड बाजा की धुन के बाद पूजा अर्चना करके जोगी ने अपना स्थान ग्रहण किया है. तप साधना के दौरान जोगी 9 दिनों तक उपवास भी करते हैं. यह रस्म पाठजात्रा, डेरी गड़ाई और काछनगादी रस्म के बाद निभाई गई.

बस्तर दशहरे में निभाई गई जोगी बिठाई रस्म (ETV Bharat)

600 सालों से चली आ रही परंपरा: जोगी बिठाई रस्म यह रस्म करीब 600 सालों से चली आ रही है. इस साल भी जोगी की भूमिका आमाबाल गांव के रघुनाथ नाग निभा रहे हैं. रघुनाथ बताते हैं कि वो ये परंपरा पिछले पांच सालों से निभाते चले आ रहे हैं. उनसे पहले उनके भाई ये परंपरा निभाते थे. रस्म की शुरुआत मावली मंदिर में पुजारी द्वारा दीप प्रज्ज्वलन करके हुई. इसके बाद देवी की पूजा-अर्चना और वहाँ रखी तलवार की विधिवत पूजा की गई. पूजा उपरांत यही तलवार लेकर जोगी सिरासार भवन पहुंचे और प्रार्थना के पश्चात गड्ढे में बैठकर तपस्या का संकल्प लिया. जोगी बिठाई रस्म को देखने के लिए और उसपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इस बार इटली से भी 2 युवा यहां पहुंचे हैं.

रियासतकाल में राजा इस रस्म की अदायगी करते थे. जिसके बाद इस रस्म को निभाने की जिम्मेदारी हल्बा जाति को दी गई. उस समय से लगातार जोगी के रूप में उनके पूर्वज बैठते आ रहे हैं. आज भी विधि विधान के साथ यहां परंपरा निभाई गई है. मावली देवी की तलवार लेकर बैठते हैं. इस रस्म को पिछले 5 सालों से निभा रहा हूं. मुझसे पहले मेरे बड़े भाई इस परंपरा को निभाते थे. उनकी मौत के बाद मुझे ये बड़ी धार्मिक जिम्मेदारी मिली है: रघुनाथ नाग, जोगी

आमाबाल के युवा के द्वारा इस रस्म की अदायगी आज की गई है. 9 दिनों तक उपवास के साथ जोगी तप साधना में बैठे रहेंगे. जिसके बाद वे मावली परघाव के दिन उठेंगे. सभी के सुखः शांति और समृद्धि के लिए इस दशहरे पर्व में देवी से प्राथना की जा रही है: किरण सिंह देव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

बस्तर की अदभुत परंपरा को देखने का और उसे फिल्माने का हमें मौका मिला ये हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है. यहां के लोग बड़े सीधे साधे और मिलनसार हैं. हमें बहुत खुशी है कि हम यहां दशहरे तक रुकेंगे और यहां की परंपरा, संस्कृति और रिवाजों को अपने कैमरे में कैद करेंगे, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, आई लव बस्तर: मटिया एंड डेनियल, इटली से आए पर्यटक

क्या है जोगी बिठाई रस्म जानिए: जोगी बिठाई रस्म बस्तर दशहरा का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसमें एक युवक हल्बा जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में 9 दिनों तक निर्जल उपवास रखकर सिरासर भवन में योग मुद्रा में बैठता है. इसका उद्देश्य दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण और निर्बाध रूप से संपन्न कराना है, और यह एक पौराणिक मान्यता से जुड़ा है. इस दौरान जोगी बस्तर की सुख-समृद्धि के लिए तपस्या करते हैं.

