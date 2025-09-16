ETV Bharat / state

'राहुल गांधी जैसे हैं डोटासरा, बिना तथ्य के लगाते हैं आरोप' – जोगेश्वर गर्ग

जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचेतक , विधानसभा ( ETV Bharat Sirohi )

Published : September 16, 2025 at 9:29 AM IST | Updated : September 16, 2025 at 10:12 AM IST

सिरोही: विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस और उसके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला. आबूरोड आए गर्ग ने कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुकी है, इसलिए उसके नेता अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं. गर्ग ने डोटासरा की तुलना कांग्रेस नेता राहुल गांधी से की. गर्ग ने कहा कि जैसे दिल्ली में राहुल गांधी बिना तथ्य के आरोप लगाते हैं, वैसे ही राजस्थान में डोटासरा निराधार बातें करते हैं. मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि डोटासरा लंबे समय तक मंत्री रहे और पीसीसी चीफ हैं, लेकिन उनमें उस स्तर की गंभीरता दिखाई नहीं देती, जिसकी अपेक्षा की जाती है. वे बच्चों जैसी हरकतें करते हैं और गंवारों जैसी भाषा का उपयोग करते हैं. विधानसभा जैसे गंभीर मंच पर इस तरह की भाषा किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती. मुख्य सचेतक गर्ग का डोटासरा पर तंज (वीडियो ईटीवी भारत सिरोही)

