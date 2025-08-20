ETV Bharat / state

जोगाराम पटेल बोले,'अशोक गहलोत अब वैमनस्य से भरी राजनीति करने पर उतरे' - JOGARAM PATEL HITS BACK GEHLOT

सड़क हादसे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि उनका बयान निंदनीय है.

Minister Jogaram Patel
मंत्री जोगाराम पटेल (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर राजनीति पारा गर्म है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा सरकार को इसे लेकर निशाने पर लिया, तो पलटवार में विधि मंत्री जोगाराम पटेल उतर आए. बुधवार को भाजपा कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए जोगाराम पटेल ने जोधपुर में विगत दिनों हुई दुखद घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया. पटेल ने कहा कि एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि को इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए. गहलोत अब वैमनस्य से भरी राजनीति करने पर उतर आए हैं, यह अत्यंत निंदनीय और दुखद है.

अशोक गहलोत संवेदनशील नहीं रहे: जोगाराम पटेल ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री जितने संवेदनशील और त्वरित निर्णय लेने वाले हैं, उतने संवेदनशील अशोक गहलोत कभी नहीं रहे. इस दुखद घटनाक्रम में महज 2 घंटे के भीतर अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक ने पीड़ित परिवार से संपर्क साधा और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. जबकि गहलोत ने आज तक ऐसी किसी भी दुर्घटना में कभी कोई संज्ञान तक नहीं लिया. ऐसी स्थिति में उनका बयान वैमनस्य से भरा हुआ है, जो कि अत्यंत निंदनीय है.

जोगाराम पटेल ने गहलोत पर किया पलटवार (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: सीएम के सलाहकार सही होते तो रास्ता बदलने की नौबत नहीं आती : गहलोत - ROAD ACCIDENT ON INDEPENDENCE DAY

विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि नाबालिग बच्चों की मृत्यु पर राजनीति करना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है. अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि को ऐसे विषयों पर राजनीतिक लाभ उठाना शोभा नहीं देता. यदि उन्हें कोई सुझाव देना था, या किसी कमी की ओर ध्यान आकृष्ट कराना था, तो वे जिम्मेदारी के साथ ऐसा कर सकते थे. लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने राजनीति की दिशा को वैमनस्य की ओर मोड़ने का प्रयास किया है.

पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस मनाकर गांव जा रहे स्कूल वैन की कार से भिड़ंत, ड्राइवर और 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल - SCHOOL VAN ACCIDENT IN KOTA

परिवारों से मिलने गए?: पटेल ने कहा कि क्या अशोक गहलोत कभी ऐसे अवसरों पर परिवारों से मिलने गए? क्या उन्होंने कभी इस प्रकार की अकाल मृत्यु पर कोई प्रस्ताव दिया? आज जब वे स्वयं अपनी पार्टी में हाशिये पर जा रहे हैं, तो सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं. यह केवल अखबारों की हेडलाइन और सोशल मीडिया की चर्चाओं में आने का प्रयास है.

पढ़ें: कांग्रेस ने अन्य सेवाओं से आईएएस बनने की प्रक्रिया पर उठाए सवाल, जानिए क्यों लगाया जातिवाद का आरोप - PROMOTION OF IAS OFFICERS

जोगाराम पटेल ने अन्य सेवाओं से आईएएस बने अधिकारियों को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पूछा कि वे स्पष्ट करें कि स्क्रीनिंग कमेटी कब बनी? उसमें कितने अधिकारियों को शामिल किया गया था? उन्हें पता है कि चयन की एक पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया थी. परीक्षा के उपरांत सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन हुआ है. यह कहना कि अमुक जाति, धर्म के व्यक्ति चयनित नहीं हुए, इस प्रकार की संकीर्ण राजनीति से कांग्रेस को बाज आना चाहिए. पटेल ने कहा कि कांग्रेस को यह धन्यवाद देना चाहिए कि वर्षों बाद विभिन्न सेवाओं से आने वाले अधिकारियों को आईएएस बनने का अवसर प्राप्त हुआ है. कांग्रेस को इस तरह की ओछी और विभाजनकारी राजनीति से बचना चाहिए.

