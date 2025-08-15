ETV Bharat / state

भीषण सड़क हादसा: स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे छात्रों को वाहन ने कुचला, एक की मौत - JODHPUR ROAD ACCIDENT

जोधपुर में भीषण सड़क हादसे में स्कूल जा रहे बाइक सवार छात्रों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया.

जोधपुर में हिट एंड रन
जोधपुर में हिट एंड रन (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2025 at 10:03 AM IST

जोधपुर : शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 13 वर्षीय छात्र की मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूल के छात्र मोटरसाइकिल पर सवार होकर बरकतुल्लाह खान स्टेडियम की ओर जा रहे थे. वीसी हाउस के पास एक भारी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे लोकेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से सड़क को साफ करवाया गया सड़क पर पसरा खून और क्षतिग्रस्त बाइक के अवशेष हटा दिए गए. मुख्यमंत्री इसी मार्ग से शहीद स्मारक जाने वाले थे. थानाधिकारी राम कृष्ण टाडा ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाया जा रहा है. हादसे में एक की मृत्यु हुई है, जबकि दो छात्र घायल हैं.

घायल छात्रों का अस्पताल में इलाज : चार छात्रों में से एक को महात्मा गांधी अस्पताल और दो को एमडीएम अस्पताल लाया गया. अस्पताल अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित के अनुसार, एक घायल को छुट्टी दे दी गई है, जबकि एक छात्र का ऑपरेशन किया जा रहा है. मृतक छात्र लोकेंद्र का शव मोर्चरी में रखवाया गया है.

शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अल सुबह मोटर साइकिल पर सवार छात्रों को एक भारी वाहन ने टक्कर मार दी. इस घटना में एक छात्र 13 साल के लोकेंद्र सिंह की मौत हो गई. मौके पर परिजन पुलिस से उलझ गए. डीसीपी अमित जैन, एडीसीपी वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे. लेकिन कोई भी अधिकारी यह बताने में समर्थ नहीं था कि टक्कर मारने वाला वाहन बजरी डंपर था या कोई बस?. सीएम गुरुवार शाम से शहर में है ऐसे में इस घटना ने पुलिस के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी. मृतक छात्र के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

STUDENT DEATHजोधपुर सड़क हादसाछात्र की मौतINDEPENDENCE DAY 2025JODHPUR ROAD ACCIDENT

