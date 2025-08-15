जोधपुर : शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 13 वर्षीय छात्र की मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूल के छात्र मोटरसाइकिल पर सवार होकर बरकतुल्लाह खान स्टेडियम की ओर जा रहे थे. वीसी हाउस के पास एक भारी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे लोकेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से सड़क को साफ करवाया गया सड़क पर पसरा खून और क्षतिग्रस्त बाइक के अवशेष हटा दिए गए. मुख्यमंत्री इसी मार्ग से शहीद स्मारक जाने वाले थे. थानाधिकारी राम कृष्ण टाडा ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाया जा रहा है. हादसे में एक की मृत्यु हुई है, जबकि दो छात्र घायल हैं.

इसे भी पढ़ें: झालावाड़ में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, महिला की मौत, 20 से ज्यादा घायल

घायल छात्रों का अस्पताल में इलाज : चार छात्रों में से एक को महात्मा गांधी अस्पताल और दो को एमडीएम अस्पताल लाया गया. अस्पताल अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित के अनुसार, एक घायल को छुट्टी दे दी गई है, जबकि एक छात्र का ऑपरेशन किया जा रहा है. मृतक छात्र लोकेंद्र का शव मोर्चरी में रखवाया गया है.

शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अल सुबह मोटर साइकिल पर सवार छात्रों को एक भारी वाहन ने टक्कर मार दी. इस घटना में एक छात्र 13 साल के लोकेंद्र सिंह की मौत हो गई. मौके पर परिजन पुलिस से उलझ गए. डीसीपी अमित जैन, एडीसीपी वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे. लेकिन कोई भी अधिकारी यह बताने में समर्थ नहीं था कि टक्कर मारने वाला वाहन बजरी डंपर था या कोई बस?. सीएम गुरुवार शाम से शहर में है ऐसे में इस घटना ने पुलिस के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी. मृतक छात्र के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.