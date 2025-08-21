जोधपुर: सड़कों पर घूमने वाले स्ट्रीट डॉग्स के काटने से होने वाली परेशानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से बहस चल रही है. राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस विषय पर आदेश जारी किए हैं. इस बीच जोधपुर में डॉग बाइट के प्रतिदिन 40 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं. महात्मा गांधी अस्पताल में लगने वाली पीएसएम (PSM) विभाग की ओपीडी में प्रतिदिन डॉग बाइट के मामलों का औसत 41 मरीजों का है. इसके बाद अब जोधपुर नगर निगम भी सक्रिय हुआ है. नगर निगम दक्षिण ने 15 दिन का एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत शहर में स्ट्रीट डॉग्स के अलावा आवारा मवेशियों को भी पकड़ा जा रहा है. इसके लिए नगर निगम दक्षिण ने लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 9351924914 जारी किया है, जिस पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सूचना दी जा सकती है.

15 दिन तक चलेगा विशेष अभियान: नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ ने बताया कि शहर के कई इलाकों में सड़कों पर आवारा पशु और डॉग्स घूमते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं होती हैं. स्थानीय लोगों के मन में डर का माहौल बना रहता है. इसीलिए नगर निगम दक्षिण ने आवारा पशुओं और डॉग्स को पकड़ने के लिए यह विशेष अभियान चलाया है. उन्होंने बताया कि स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने के लिए दो टीमें गठित की गई हैं, जो प्रतिदिन अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर उन्हें पकड़ने का काम करेंगी. वहीं, आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए अलग से टीम बनाई गई है. यह टीम भी प्रतिदिन कार्रवाई कर अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजेगी.

पढ़ें: जयपुर में अवारा डॉग्स का आतंक बढ़ा, चौंका देगा ये आंकड़ा

बाधा डालने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई: महापौर ने बताया कि इस विशेष अभियान के दौरान जो भी व्यक्ति निगम के काम में बाधा डालेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सड़क किनारे चारा बेचने वालों का सामान जब्त किया जाएगा.

डॉग बाइट के रोजाना 40 से अधिक मामले आ रहे: डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज के डीएसएम विभाग के अध्यक्ष डॉ. अफजल हकीम ने बताया कि महात्मा गांधी अस्पताल में डॉग बाइट के इलाज के लिए विभाग की एक विशेष ओपीडी है. यहां औसतन 41 नए मामले सामने आ रहे हैं. इसके अलावा प्रतिदिन 56 मरीज फॉलो-अप के लिए भी आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि मरीजों के उपचार की पर्याप्त व्यवस्था की गई है.

यह भी पढ़ें: अलवर में लावारिस श्वानों का आतंक: मासूमों को नोंच रहे, जिले में 4 माह में 14 हजार से ज्यादा

आवारा पशु जोधपुर की सबसे बड़ी समस्या: जोधपुर की प्रमुख सड़कों पर हर समय आवारा पशु घूमते नजर आते हैं. इनमें सर्वाधिक संख्या दुधारू गायों की है, जिनके मालिक सुबह उनका दूध निकालने के बाद सड़क पर छोड़ देते हैं और शाम को वापस ले जाते हैं. इस दौरान ये पशु पूरे दिन सड़क पर यातायात में बाधा बनते रहते हैं. सरकार ने ऐसे गौ पालकों के लिए 'मिल्कमेन कॉलोनी' बनाई थी, लेकिन शहर के अंदर रह रहे पशुपालक वहां नहीं गए.