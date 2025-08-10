जयपुर: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट का संचालन प्रतापनगर के कोचिंग हब में जोधपुर आईआईटी की ओर से किया जा सकता है. देश में पहली बार किसी आईआईटी इंस्टीट्यूट के एक्सटेंशन पर काम चल रहा है. इसके लिए जोधपुर आईआईटी की ओर से बीते साल नवंबर में जयपुर के कोचिंग हब को लेकर रुचि दिखाई गई थी. इस पर मई 2025 में राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दी. हालांकि इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार लेगी. यदि इस पर मुहर लगी तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र और जयपुरवासियों के लिए बड़ी सौगात होगी.

राजस्थान की राजधानी में शिक्षा के नक्शे पर ऐतिहासिक मोड़ आने वाला है. प्रतापनगर स्थित जिस कोचिंग हब को कभी निजी कोचिंग संस्थानों के लिए विकसित किया था, यदि केंद्र से मंजूरी मिली तो ये देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों में शामिल IIT जोधपुर के एक्सटेंशन कैंपस के रूप में जाना जाएगा. तत्कालीन UDH सेक्रेटरी सुधांश पंत के अनुसार राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है. इस मंजूरी से जुड़ा प्रपत्र शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इसमें राज्य सरकार ने जोधपुर IIT प्रशासन से कहा कि वे केंद्र सरकार से अंतिम अनुमोदन लें.

राज्य सरकार का प्रस्ताव

कोचिंग हब परिसर निशुल्क मिलेगा : IIT जोधपुर को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का कोचिंग हब परिसर चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा. पहले चरण में 4 टावर मिलेंगे. उपयोग के बाद शेष 3 टावर दिए जाएंगे.

ये आएगा बदलाव: यदि केंद्र सरकार से मंजूरी मिली तो शहर को राष्ट्रीय स्तर का तकनीकी संस्थान मिलेगा. इससे जयपुर के छात्रों को अपने ही राज्य में उत्कृष्ट शिक्षा का अवसर मिलेगा. बहरहाल, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से तैयार ये कोचिंग हब कभी देशभर के छात्रों को आकर्षित करने की योजना के तहत बना था, लेकिन प्राइवेट कोचिंग संस्थानों ने इसमें खास रुचि नहीं दिखाई. ऐसे में अब इसका उपयोग IIT जैसे राष्ट्रीय संस्थान के विस्तार के लिए करने पर काम हो रहा है.