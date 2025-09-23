ETV Bharat / state

27 से चलेगी जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम टेबल जारी, इन स्टेशनों पर करेगी ठहराव

जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 27 सितंबर से शुरू होगी. रेलवे ने इसकी समय सारिणी जारी कर दी है.

Vande Bharat train at Jodhpur station
जोधपुर स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2025 at 6:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: रेलवे ने जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर स्टेशनों के बीच 27 सितंबर से प्रारंभ हो रही नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी है. इसके अनुसार ट्रेन से एक ही दिन में जोधपुर से दिल्ली कैंट जाकर लौटना संभव होगा. 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कई नई ट्रेनों की शुरुआत करेंगे. इसमें जोधपुर से दिल्ली की यह ट्रेन भी शामिल है. इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने गृह नगर जोधपुर के स्टेशन पर मौजूद रहेंगे.

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर स्टेशनों के बीच प्रारंभ हो रही नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर स्टेशनों के बीच संचालन समय सारणी इस प्रकार से है-

पढ़ें: जोधपुर-बीकानेर को वंदे भारत और जैसलमेर को नई रेल सेवा का तोहफा, रेल मंत्री वैष्णव ने की घोषणा

ट्रेन 26481, जोधपुर से सुबह 5.25 बजे प्रस्थान कर मेड़ता रोड स्टेशन पर 6.32 बजे आगमन व 6.34 बजे प्रस्थान, डेगाना स्टेशन पर 7.04 बजे आगमन व 7.06 बजे प्रस्थान, मकराना स्टेशन पर 7.34 बजे आगमन व 7.36 बजे प्रस्थान, फुलेरा स्टेशन पर 8.45 बजे आगमन व 8:47 बजे प्रस्थान करेगी. जयपुर स्टेशन पर 9.35 बजे आगमन और 9.40 बजे प्रस्थान, अलवर स्टेशन पर 11.18 बजे आगमन और 11.20 बजे प्रस्थान, रेवाड़ी स्टेशन पर दोपहर 12.23 बजे आगमन व 12.25 बजे प्रस्थान, गुड़गांव स्टेशन पर दोपहर 1 बजे आगमन व एक 1.01 बजे प्रस्थान कर 1.30 बजे दिल्ली कैंट पहुंच जाएगी.

पढ़ें: अब महज कुछ घंटों का होगा बीकानेर से राजधानी दिल्ली का सफर, वंदे भारत ट्रेन को मिली स्वीकृति

उन्होंने बताया कि वापसी में ट्रेन 26482, दिल्ली कैंट से जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस दोपहर 3.10 बजे प्रस्थान कर गुड़गांव स्टेशन पर 3.22 बजे आगमन व 3.24 बजे प्रस्थान, रेवाड़ी स्टेशन पर 4.25 बजे आगमन और 4.27 बजे प्रस्थान, अलवर स्टेशन पर 5.13 बजे आगमन व 5.15 बजे प्रस्थान करेगी. वहीं जयपुर स्टेशन पर शाम 7.10 बजे आगमन और 7.15 बजे प्रस्थान फुलेरा स्टेशन पर रात्रि 8 बजे आगमन व 8.10 बजे प्रस्थान, मकराना स्टेशन पर 8.54 बजे आगमन व 8.56 बजे प्रस्थान, डेगाना स्टेशन पर 9.24 बजे आगमन व 9.26 बजे प्रस्थान, मेड़ता रोड स्टेशन पर 9.52 बजे आगमन व 9.54 बजे प्रस्थान कर रात्रि 11.20 बजे जोधपुर पहुंच जाएगी.

पढ़ें: जोधपुर से जयपुर-दिल्ली कैंट के लिए चलने वाली वंदे भारत का रैक जोधपुर पहुंचा

ट्रेन का साप्ताहिक अवकाश मंगलवार को: डीआरएम ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार के दिन नहीं चलेगी. इस दिन ट्रेन के रखरखाव से जुड़ी जांच होगी. वर्तमान में जोधपुर-अहमदाबाद के बीच चल रही वंदे भारत भी मंगलवार को नहीं चलती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

TIME TABLE OF JODHPUR DELHI TRAINजोधपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेनजोधपुर दिल्ली वंदे भारत टाइम टेबलTIMINGS OF JODHPUR DELHI TRAINJODHPUR DELHI VANDE BHARAT EXPRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शारदीय नवरात्रि 2025: मां के 9 स्वरूपों का औषधियों से संबंध, प्रयोग करें और पाएं निरोगी काया

GST कटौती से ऑटो सेक्टर में उछाल, मारुति ने एक दिन में 25,000 से ज्यादा कारें डिलीवर कीं

23 सितंबर 2025 का राशिफल: नवरात्रि के दूसरे दिन इन राशियों को होगा आर्थिक लाभ, जानें राशियों का हाल

सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किन लोगों को ज्यादा खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.