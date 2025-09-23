ETV Bharat / state

27 से चलेगी जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम टेबल जारी, इन स्टेशनों पर करेगी ठहराव

जोधपुर: रेलवे ने जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर स्टेशनों के बीच 27 सितंबर से प्रारंभ हो रही नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी है. इसके अनुसार ट्रेन से एक ही दिन में जोधपुर से दिल्ली कैंट जाकर लौटना संभव होगा. 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कई नई ट्रेनों की शुरुआत करेंगे. इसमें जोधपुर से दिल्ली की यह ट्रेन भी शामिल है. इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने गृह नगर जोधपुर के स्टेशन पर मौजूद रहेंगे.

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर स्टेशनों के बीच प्रारंभ हो रही नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर स्टेशनों के बीच संचालन समय सारणी इस प्रकार से है-

पढ़ें: जोधपुर-बीकानेर को वंदे भारत और जैसलमेर को नई रेल सेवा का तोहफा, रेल मंत्री वैष्णव ने की घोषणा

ट्रेन 26481, जोधपुर से सुबह 5.25 बजे प्रस्थान कर मेड़ता रोड स्टेशन पर 6.32 बजे आगमन व 6.34 बजे प्रस्थान, डेगाना स्टेशन पर 7.04 बजे आगमन व 7.06 बजे प्रस्थान, मकराना स्टेशन पर 7.34 बजे आगमन व 7.36 बजे प्रस्थान, फुलेरा स्टेशन पर 8.45 बजे आगमन व 8:47 बजे प्रस्थान करेगी. जयपुर स्टेशन पर 9.35 बजे आगमन और 9.40 बजे प्रस्थान, अलवर स्टेशन पर 11.18 बजे आगमन और 11.20 बजे प्रस्थान, रेवाड़ी स्टेशन पर दोपहर 12.23 बजे आगमन व 12.25 बजे प्रस्थान, गुड़गांव स्टेशन पर दोपहर 1 बजे आगमन व एक 1.01 बजे प्रस्थान कर 1.30 बजे दिल्ली कैंट पहुंच जाएगी.