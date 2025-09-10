ETV Bharat / state

जीरे की खेती के लिए अब अपना खुद का ब्रांड जोधपुर जीरा-1

जोधपुर: मारवाड़ में कहावत है, जीरो जीव रो बैरी है...यानी जीरे की खेती जीवन से बैर करने जैसी है. इसकी वजह है कि यह फसल ज्यादा संवेदनशील होती है. ठंड में पकने वाले जीरे में पाला पड़ते ही खराबा हो जाता है. सर्द रातों में पानी देना होता है. गुजरात की जीएस 4 किस्म के बीज से होने वाली खेती में क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है. अब मारवाड़ के किसान अपने ब्रांड 'जोधपुर जीरा-1' किस्म के बीज से खेती कर सकेंगे. जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों की सात साल की कड़ी मेहनत का सुखद परिणाम जोधपुर जीरा-1, जीरे की नई किस्म के रूप में मिला है. अब इस किस्म को बाजार में उतारा जा सकेगा. विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. अखिल रंजन गर्ग ने बताया कि कृषि वैज्ञानिक 2017 से इस पर अनुसंधान कर रहे थे. अब जल्द ही इसका बीज उत्पादन और व्यावसायिक बुवाई शुरू हो पाएगी. यह किस्म न सिर्फ कीटरोधी है बल्कि उत्कृष्ट गुणवत्ता युक्त भी है. इसका उत्पादन सामान्य किस्म से 22 प्रतिशत ज्यादा होगा. यह किस्म किसानों को आर्थिक मजबूती देगी. साथ ही विश्व पटल पर प्रदेश का नाम भी रोशन करेगी. कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर) पढ़ें: कृषि विश्वविद्यालय के फार्म पौंड बने जल संरक्षण का राष्ट्रीय मॉडल, 130 करोड़ लीटर वर्षा जल होगा जमा दस वैज्ञानिकों की मेहनत: इस किस्म को विकसित करने वाले कृषि वैज्ञानिकों में शुमार डॉ. सीताराम कुम्हार ने बताया कि 2017 में इसके लिए 10 वैज्ञानिकों की टीम ने प्रयास शुरू किए. इस किस्म को वर्ष 2021-22 से 2023- 24 लगातार 3 वर्षों तक 'एआईसीआरपी ऑन स्पीशीज' परियोजना के तहत विभिन्न केंद्रों पर मूल्यांकन किया. केंद्रीय किस्म विमोचन समिति (सीएससी) की ओर से 4 अप्रैल 2025 को नई वैरायटी को रिलीज करने की मंजूरी दी गई. इसके बाद 1 सितंबर को केंद्र सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर जोधपुर 'जीरा-1' को पंजीकृत किया.