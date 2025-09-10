जीरे की खेती के लिए अब अपना खुद का ब्रांड जोधपुर जीरा-1

ETV Bharat / state

कृषि वैज्ञानिकों की सात साल की कड़ी मेहनत से प्रदेश को मिली जोधपुर जीरा-1 किस्म.

Published : September 10, 2025 at 1:28 PM IST

जोधपुर: मारवाड़ में कहावत है, जीरो जीव रो बैरी है...यानी जीरे की खेती जीवन से बैर करने जैसी है. इसकी वजह है कि यह फसल ज्यादा संवेदनशील होती है. ठंड में पकने वाले जीरे में पाला पड़ते ही खराबा हो जाता है. सर्द रातों में पानी देना होता है. गुजरात की जीएस 4 किस्म के बीज से होने वाली खेती में क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है. अब मारवाड़ के किसान अपने ब्रांड 'जोधपुर जीरा-1' किस्म के बीज से खेती कर सकेंगे. जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों की सात साल की कड़ी मेहनत का सुखद परिणाम जोधपुर जीरा-1, जीरे की नई किस्म के रूप में मिला है. अब इस किस्म को बाजार में उतारा जा सकेगा.

विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. अखिल रंजन गर्ग ने बताया कि कृषि वैज्ञानिक 2017 से इस पर अनुसंधान कर रहे थे. अब जल्द ही इसका बीज उत्पादन और व्यावसायिक बुवाई शुरू हो पाएगी. यह किस्म न सिर्फ कीटरोधी है बल्कि उत्कृष्ट गुणवत्ता युक्त भी है. इसका उत्पादन सामान्य किस्म से 22 प्रतिशत ज्यादा होगा. यह किस्म किसानों को आर्थिक मजबूती देगी. साथ ही विश्व पटल पर प्रदेश का नाम भी रोशन करेगी.

पढ़ें: कृषि विश्वविद्यालय के फार्म पौंड बने जल संरक्षण का राष्ट्रीय मॉडल, 130 करोड़ लीटर वर्षा जल होगा जमा

दस वैज्ञानिकों की मेहनत: इस किस्म को विकसित करने वाले कृषि वैज्ञानिकों में शुमार डॉ. सीताराम कुम्हार ने बताया कि 2017 में इसके लिए 10 वैज्ञानिकों की टीम ने प्रयास शुरू किए. इस किस्म को वर्ष 2021-22 से 2023- 24 लगातार 3 वर्षों तक 'एआईसीआरपी ऑन स्पीशीज' परियोजना के तहत विभिन्न केंद्रों पर मूल्यांकन किया. केंद्रीय किस्म विमोचन समिति (सीएससी) की ओर से 4 अप्रैल 2025 को नई वैरायटी को रिलीज करने की मंजूरी दी गई. इसके बाद 1 सितंबर को केंद्र सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर जोधपुर 'जीरा-1' को पंजीकृत किया.

अन्य किस्मों से अलग: अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक डॉ. मोतीलाल महरिया ने बताया कि यह किस्म जीरे में उकठा एवं कालिया बीमारी में प्रतिरोधक क्षमता युक्त है. इसकी प्रति हेक्टेयर उपज अधिक है. इससे प्रदेश के किसानों को बड़ा आर्थिक फायदा होगा. कृषि वैज्ञानिक डॉ. रमेश कुमार के अनुसार यह अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बेहतरीन है. इस किस्म में तेल की गुणवत्ता काफी अच्छी है.

जीएस 4 पर थी निर्भरता, अब अपना ब्रांड: वैज्ञानिक डॉ. नम्रता ने बताया कि वर्तमान में जीरे की गुजरात की जीएस 4 किस्म से तैयार बीज बाजार में है. इनका किसान उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमने 2017 से इस पर काम शुरू किया. यह किस्म विकसित की, जो जीएस 4 से ज्यादा उन्नत है. इसका फायदा किसानों को मिलेगा.

पढ़ें: पश्चिमी राजस्थान के औषधीय पौधों पर होगा शोध, तीन संस्थाएं करेंगी

इन वैज्ञानिकों का योगदान: विश्वविद्यालय के निदेशक अनुसंधान, डॉ. एमएम सुन्दरियां ने बताया कि इस किस्म को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों में डॉ. सीताराम कुम्हार, डॉ. रमेश कुमार, डॉ. एमएल महरिया, डॉ. मनीष कुमार, डॉ. नम्रता शामिल हैं. इनकों डॉ. रामदेव सुतलिया, डॉ. सुरेंद्र कुमार, डॉ. अर्जुनलाल बिजारणिया, डॉ. शालिनी पांडे एवं डॉ. हरीदयाल चौधरी से सहयोग मिला.

जोधपुर जीरा-1’ की अन्य विशेषताएं

  • औसत उपज: 5–7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
  • उपज में बढ़ोतरी: मौजूदा जीरा किस्म GC-4 से 20–22% अधिक उत्पादन
  • तेल की मात्रा: 4.34 प्रतिशत
  • अवधि: 118–138 दिन में पकने वाली
  • रोग प्रतिरोधकता: उकता एवं झुलसा रोगों के प्रति मध्यम प्रतिरोधी

देश का 65 प्रतिशत जीरा मारवाड़ में: राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा पैदा होता है. प्रदेश में सर्वाधिक जीरे का उत्पादन मारवाड़ के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालौर जैसे शुष्क और अर्ध-शुष्क जिलों में होता है. नागौर और बीकानेर में कुछ उत्पादन होता है. जोधपुर में किसानों के जीरा मंडी अलग से स्थापित की गई है.

