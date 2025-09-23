जोधपुर में जल्द शुरू होगा नया एयरपोर्ट, अगले माह पीएम कर सकते हैं उद्घाटन
जोधपुर में जल्द नया एयरपोर्ट शुरू हो सकता है. इसका उद्घाटन पीएम कर सकते हैं.
Published : September 23, 2025 at 1:21 PM IST
जोधपुर: जोधपुर का नया एयरपोर्ट टर्मिनल भवन जल्द शुरू होगा. केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को निर्माणाधीन हवाईअड्डे का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि अक्टूबर के अंत तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे. एयरपोर्ट के साथ ही एलिवेटेड रोड का भी शिलान्यास कराने का प्रयास रहेगा. इस एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण ऐसे किया कि जरूरत होने पर घरेलू से अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकेगा.
केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अक्टूबर से जोधपुर में टूरिस्ट सीजन शुरू होगा. यहां प्रतिदिन 13 फ्लाइट्स का आवागमन जल्द शुरू होगा. एयर इंडिया की नई फ्लाइट्स शुरू होगी. नया भवन अगले बीस साल की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया है. यह करीब 24 हजार वर्ग मीटर में बनाया है. हवाई अड्डे की बिल्डिंग जोधपुरी पत्थरों से बनाई है व हेरिटेज लुक दिया गया.
पढ़ें:यात्रियों के लिए खोला जोधपुर एयरपोर्ट, कल से विमानों के उड़ान भरने के आसार
बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी: शेखावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके सुझाव पर एयर प्लेन फ्यूल टैक्स घटाया. इससे एयरलाइन कंपनियों को फ्यूल पर करीब 25 फीसदी बचत होगी. इससे राज्य में एयरलाइन कंपनियों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी. इसका फायदा जोधपुर को भी मिलेगा.
ये होगी सुविधाएं: यात्रियों को 6 एरोब्रिज की सुविधा मिलेगी यानी यात्री एयरपोर्ट बिल्डिंग से सीधे विमान में जा सकेंगे. अभी यात्री पैदल चलकर विमान तक जाते हैं. नए एयरपोर्ट भवन में पहले चरण में 300 कार की मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा विकसित की गई है. एयरपोर्ट ऑथोरिटी की ओर से टैक्सी-वे बनाया जा चुका है.
तीन दशक की कवायद: जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार की कवायद तीन दशक पहले शुरू हुई थी. सार्थक प्रयास 2014 के बाद तेजी से हुई. नगर निगम से जमीन का हस्तांतरण और रक्षा मंत्रालय से हरी झंडी मिली. 2021 में अंतिम हस्तांतरण हुआ. तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इसे आगे बढ़ाने के लिए पहल की. इसके बाद में निर्माण शुरू हुआ. टर्मिनल की डिजाइन में स्थानीयता को वरीयता दी. इस टर्मिनल पर 480 करोड़ खर्च हुए.
यह है टर्मिनल की खासियत
- 40 चेक-इन काउंटर
- 16 सेल्फ चेक-इन मशीनें
- 3 कन्वेयर बेल्ट होंगे
- 300 कारों के लिए पार्किंग
- 24 हजार वर्ग मीटर में निर्माण