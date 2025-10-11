ETV Bharat / state

जोधपुर AIIMS में लापरवाही: एक ही नाम के दो मरीज, जिसे जरूरत नहीं थी उसे चढ़ा दिया खून, जानिए पूरा मामला

जोधपुर एम्स में नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही का मामला सामने आया. गनीमत रही कि दोनों मरीजों का ब्लड ग्रुप समान था वरना हो जाती परेशानी.

Jodhpur AIIMS
जोधपुर एम्स (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 8:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एक वार्ड में एक ही नाम के दो मरीज भर्ती होने से गफलत पैदा हो गई और बिना जरूरत के मरीज को खून चढ़ा दिया गया. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मरीज को बेचैनी होने लगी तो परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ से कहा कि उन्हें खून की जरूरत नहीं है तब स्टाफ ने आनन फानन में खून बंद कर डस्टबिन में फेंक दिया. इसे लेकर एम्स की इमरजेंसी में हंगामा हो गया. परिजन वीडियो बनने लगे तो उनको सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया. इसके बाद एम्स के डॉक्टर्स ने परिजनों को आश्वस्त किया कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, चढ़ाया गया खून बी-पॉजिटिव था, जो मरीज से मैच खाता था.

एम्स के प्रवक्ता डॉ. जीवनराम विश्नोई ने बताया कि दोनों मरीजों का ब्लड ग्रुप एक ही था, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई. मरीज की हालत स्थिर है. मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. असल में शुक्रवार को मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में मांगीलाल नाम के 50 साल और 80 साल के दो मरीज भर्ती थे. डॉक्टरों ने 80 वर्षीय मांगीलाल को दो यूनिट खून चढ़ाने की जरूरत बताई. खून आया तो स्टाफ ने लापरवाही बरती और बिना जानकारी लिए 50 वर्षीय मांगीलाल विश्नोई को खून चढ़ाना शुरू कर दिया. बिना जरूरत के जब खून चढ़ना शुरू हुआ तो मांगीलाल की तबीयत बिगड़ने लगी. परिजनों ने आपत्ति जताई तो स्टाफ को गलती का पता चला और उसने तुरंत खून हटा दिया. गनीमत रही कि दोनों मांगीलाल का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था, अन्यथा बड़ी परेशानी हो जाती.

जोधपुर एम्स में लापरवाही पर हंगामा (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: आरएएस अधिकारी प्रियंका विश्नोई का निधन, अहमदाबाद में चल रहा था उपचार, जोधपुर में इलाज के दौरान बिगड़ी थी तबीयत - RAS Priyanka Bishnoi Death

एनीमिया के रोगी को थी जरूरत: नागौर जिले के रहने वाले 80 वर्षीय मांगीलाल एनीमिया के चलते छह अक्टूबर को यहां भर्ती हुए थे. डॉक्टरों ने उन्हें दो यूनिट रक्त चढ़ाने की सिफारिश की. 6 अक्टूबर को ही भर्ती डोली ग्राम कलां के मांगीलाल को मधुमक्खियों ने काटा था. वो भी वहां भर्ती थे, लेकिन जरूरत नहीं होने पर भी खून चढ़ा दिया गया.

ब्लड अलग अलग होता तो: अगर दोनों मरीजों का ब्लड ग्रुप अलग-अलग होता तो परेशानी हो सकती थी. यानी मांगीलाल को भी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया और उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता तो उनकी जान पर आ जाती.

For All Latest Updates

TAGGED:

UPROAR IN JODHPUR AIIMSCONFUSION TWO PATIENTS SAME NAMEBOTH PATIENTS SAME BLOOD GROUPअखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानNEGLIGENCE IN JODHPUR AIIMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिंगरफ्रिंट और फेस आईडी से UPI पेमेंट कैसे करें? क्या है इसका फायदा?

PAN कार्ड धारक ध्यान दें! जल्दी करें ये जरूरी काम, वरना लगेगा ₹10,000 रुपये का जुर्माना!

क्या EPS स्कीम में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कर्मचारी और इससे पेंशन में हो सकती है बढ़ोतरी? जानें

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.