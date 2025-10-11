ETV Bharat / state

जोधपुर AIIMS में लापरवाही: एक ही नाम के दो मरीज, जिसे जरूरत नहीं थी उसे चढ़ा दिया खून, जानिए पूरा मामला

जोधपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एक वार्ड में एक ही नाम के दो मरीज भर्ती होने से गफलत पैदा हो गई और बिना जरूरत के मरीज को खून चढ़ा दिया गया. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मरीज को बेचैनी होने लगी तो परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ से कहा कि उन्हें खून की जरूरत नहीं है तब स्टाफ ने आनन फानन में खून बंद कर डस्टबिन में फेंक दिया. इसे लेकर एम्स की इमरजेंसी में हंगामा हो गया. परिजन वीडियो बनने लगे तो उनको सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया. इसके बाद एम्स के डॉक्टर्स ने परिजनों को आश्वस्त किया कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, चढ़ाया गया खून बी-पॉजिटिव था, जो मरीज से मैच खाता था.

एम्स के प्रवक्ता डॉ. जीवनराम विश्नोई ने बताया कि दोनों मरीजों का ब्लड ग्रुप एक ही था, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई. मरीज की हालत स्थिर है. मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. असल में शुक्रवार को मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में मांगीलाल नाम के 50 साल और 80 साल के दो मरीज भर्ती थे. डॉक्टरों ने 80 वर्षीय मांगीलाल को दो यूनिट खून चढ़ाने की जरूरत बताई. खून आया तो स्टाफ ने लापरवाही बरती और बिना जानकारी लिए 50 वर्षीय मांगीलाल विश्नोई को खून चढ़ाना शुरू कर दिया. बिना जरूरत के जब खून चढ़ना शुरू हुआ तो मांगीलाल की तबीयत बिगड़ने लगी. परिजनों ने आपत्ति जताई तो स्टाफ को गलती का पता चला और उसने तुरंत खून हटा दिया. गनीमत रही कि दोनों मांगीलाल का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था, अन्यथा बड़ी परेशानी हो जाती.