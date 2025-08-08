Essay Contest 2025

गाजियाबाद में दिव्यांग होंगे आत्मनिर्भर, प्रशासन दिलाएगा नौकरी, ऐसे करें अप्लाई - JOBS IN GHAZIABAD

कौशल विकास मिशन योजना के तहत सभी प्रशिक्षण कोर्सों में 5 प्रतिशत सीटें दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है.

गाजियाबाद में आत्मनिर्भर होंगे दिव्यांग
गाजियाबाद में आत्मनिर्भर होंगे दिव्यांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2025 at 4:40 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिव्यांग आत्मनिर्भर बनेंगे. इसके लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अब दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा. दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और रोजगार दिलाने के लिए विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. गाजियाबाद में दिव्यांगों की संख्या तकरीबन 7.5 हज़ार है. दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा ज़िले के सभी दिव्यांगों को सूचना भेजी गई है. ऐसे में दिव्यांग जो नौकरी करने के इच्छुक हैं वह अपना बायोडाटा विभाग की हेल्पलाइन नंबर या वाट्सएप पर भेज सकते हैं.

दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग की पहल पर जिला उद्योग केन्द्र, कौशल विकास मिशन और सेवायोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से दिव्यांगों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा. विभाग का प्रयास है कि ज़िले के दिव्यांगों को क्षमता और योग्यता के अनुसार, उचित रोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके. दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की इस पहल के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं. क रीब दो दर्जन से अधिक दिव्यांगों ने अपना बायोडेटा विभाग को भेजा है.

गाजियाबाद में आत्मनिर्भर होंगे दिव्यांग (ETV Bharat)

"दिव्यांगों द्वारा विभाग को भेजे गए बायोडेटा का रिव्यू किया जा रहा है. दिव्यांगों की योग्यता के आधार पर जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से विभिन्न उद्यमियों से रोज़गार के संबंध में वार्ता की जाएगी. ऐसे दिव्यांग जो नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते होंगे उन्हें कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा. कंपनियों से वार्ता के बाद जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से रोजगार मेले का आयोजन कर दिव्यांगों को विभिन्न कंपनियों में समायोजित करने का काम किया जाएगा. उम्मीद है कि सितंबर में दिव्यांगों के लिए पहला रोज़गार मेला आयोजित होगा.''- अंशुल चौहान, ज़िला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी

अंशुल चौहान के मुताबिक, कौशल विकास मिशन योजना के तहत सभी प्रशिक्षण कोर्सों में 5 प्रतिशत सीटें दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित होती है. दिव्यांग कौशल विकास केंद्र पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं. कौशल विकास मिशन के तहत संचालित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में भी दिव्यांगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है. हमारा प्रयास है कि ज़िले के दिव्यांग रोज़गार से जुड़कर ख़ुद को आत्मनिर्भर बना सके.

अंशुल चौहान के मुताबिक, दिव्यांग जनों को उनकी शारीरिक सीमाओं के कारण रोज़गार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं. दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की इस पहल से दिव्यांग जनों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर विभिन्न कंपनियों में रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा. रोज़गार मिलने से दिव्यांग जनों की न सिर्फ़ आर्थिक स्थिति बेहतर होगी बल्कि उसमें आत्मविश्वास और सम्मान की भावना भी उत्पन्न होगी. यह पहल दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का माध्यम बनेगी.

