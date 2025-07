ETV Bharat / state

आज सीएम 7468 ANM को देंगे नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में समारोह - ANMS APPOINTMENT LETTER

बिहार में नौकरी की बहार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : July 7, 2025 at 11:13 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 11:52 AM IST 2 Min Read

पटना: बिहार में नौकरी को लेकर एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है. सोमवार को सीएम नीतीश कुमार पटना में नवनियुक्त 7468 एएनएम को नियुक्ति पत्र देंगे. इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गयी है. इसको लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है. एएनएम को आमंत्रण: नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और स्वास्थ विभाग के मंत्री मंगल पांडे मोजूद रहेंगे. नवनियुक्त सभी एएनएम को नियुक्ति पत्र लेने के लिए आमंत्रित किया गया है. लगातार नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे: बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार देने का वादा किया है, उसी के तहत लगातार नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है. पिछले दिनों 29 जून को पटना के बापू सभागार में 21391 नव नियुक्त पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिला था.

21 जून को भी मुख्यमंत्री ने 101 सहायक आर्किटेक्ट को नियुक्ति पत्र सौंपा था. नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर बड़े कार्यक्रम भी लगातार आयोजित हो रहे हैं. 9 मार्च को 51389 शिक्षकों को गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटा था. 2 लाख पदों पर बहाली शेष: बिहार सरकार कैबिनेट से पदों के सृजन की स्वीकृति दे रही है. इधर बहाली की प्रक्रिया भी पूरी कर रही है. बिहार सरकार का दावा है कि 10 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दी जा चुकी है. शेष बचे 200000 पदों पर बड़ी संख्या में बहाली चल रही है. 34 लाख को रोजगार: आने वाले दिनों में खाली पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू होगी. सरकार का यह भी दावा है कि 34 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा चुका है. आगे भी बड़ी संख्या में सरकार बिहार के युवाओं को रोजगार देने की तैयारी कर रही है. ये भी पढ़ें: Good News: बैंक में बिना परीक्षा के नौकरी का मौका, मुंगेर में 9 जुलाई को लगेगा जॉब कैंप

