हरियाणा में ग्रुप सी-डी के चयनित उम्मीदवारों का होगा मेडिकल, 2 दिन चलेगी प्रक्रिया

By ETV Bharat Haryana Team

Job Recruitment In Haryana ( Etv Bharat )

गोपनीय तरीके से भिजवानी होगी रिपोर्ट: सभी सिविल सर्जन को चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाकर उनकी मेडिकल रिपोर्ट की प्रति अपने स्तर पर संबंधित विभाग को गोपनीय तरीके से भिजवाना सुनिश्चित करना है. उम्मीदवारों के मेडिकल के लिए सभी जिलों के सिविल सर्जन द्वारा डॉक्टरों का बोर्ड गठित कर दिया गया है.

ग्रुप-C व D का एक बार हुआ CET: हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D के लिए CET एक-एक बार लिया गया है. इस आधार पर TGT के अलावा ग्रुप C के करीब 40 हजार और ग्रुप D के करीब 14 हजार यानी कुल 54 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी है. इनमें से ग्रुप C के करीब 13 हजार और ग्रुप D के करीब 4 हजार पदों का नतीजा पहले जारी किया जा चुका है.

54 हजार सरकारी पदों पर भर्ती का रास्ता साफ: हरियाणा में सरकारी भर्तियों के लिए आवश्यक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के लिए प्रदेश सरकार अपनी मंजूरी दे चुकी है. इस स्वीकृति के साथ हरियाणा में 54 हजार सरकारी पदों की भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हुआ है. नतीजतन 31 दिसंबर 2024 तक CET आयोजित कराने पर फैसला ले लिया गया है.

