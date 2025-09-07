छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव बैंक जूनियर मैनेजर भर्ती परीक्षा, 300 में से सिर्फ 31 परीक्षार्थी हुए शामिल
छत्तीसगढ़ में कोऑपरेटिव बैंक जूनियर मैनेजर भर्ती परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 7, 2025 at 8:11 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में रोजगार के मोर्चे पर कई विभागों में भर्तियां हो रही है. इसी क्रम में कोऑपरेटिव बैंक जूनियर मैनेजर भर्ती परीक्षा रविवार को व्यापम के माध्यम से आयोजित की गई. यह परीक्षा 2023 में होनी थी, लेकिन विभिन्न कारणों से लगातार टलते-टलते यह परीक्षा अब 2025 में आयोजित की गई. राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे. इनमें से रायपुर का प्रोफेसर जेएन पांडेय स्कूल सबसे अधिक चर्चा में रहा, क्योंकि यहां 300 परीक्षार्थियों के पंजीयन के बावजूद केवल 31 ही उपस्थित हुए. यानी उपस्थिति मात्र 10 प्रतिशत रही.
कम संख्या में आए परीक्षार्थी: परीक्षा केन्द्र की प्रिंसिपल सुचिता पांडे ने बताया कि अभ्यर्थियों की इतनी कम संख्या के पीछे मुख्य वजह लंबे समय तक परीक्षा का टलना रहा. इसके अलावा उम्मीदवारों का अलर्ट न होना भी इतनी कम परीक्षार्थियों की वजह हो सकता है. उन्होंने बताया कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हर 12 परीक्षार्थियों पर एक एम्युलेटर नियुक्त किया गया. कुल 9 कक्षों में 27 एम्युलेटर तैनात रहे.
परीक्षार्थियों की मिली जुली प्रतिक्रिया: यह परीक्षा खत्म होने के बाद कई परीक्षार्थियों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई. गरियाबंद से पहुंचे राजेश कुमार ने कहा कि सवाल पुराने पैटर्न के हिसाब से ही पूछे गए थे, लेकिन पेपर उन्हें कठिन लगा. महासमुंद के नितिन भोई ने परीक्षा को औसत स्तर का बताया और दावा किया कि कुछ प्रश्न विलोपित हो सकते हैं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि परीक्षा को आयोजित होने में काफी विलंब हुआ, जिससे उम्मीदवारों का उत्साह भी कम हुआ. वहीं धमतरी से आए राम सिंह का कहना था कि प्रश्न पत्र मध्यम स्तर का रहा और सिविल से जुड़े प्रश्न बुनियादी स्तर पर थे.
सवालों पर दर्ज कराई जाएगी आपत्ति: कई परीक्षार्थियों ने दावा किया कि इस बार भी कुछ सवालों पर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी. उनका कहना है कि पहले भी व्यापम परीक्षाओं में कई प्रश्न विलोपित हुए हैं और इस बार भी ऐसा संभव है.बहरहाल व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में कितनी कम उपस्थिति दर्शाता है कि व्यापम की प्रश्न निर्माण प्रणाली को लेकर अभी भी अभ्यर्थियों का भरोसा पूरी तरह कायम नहीं. लंबे समय तक परीक्षा टलने के कारण न केवल उम्मीदवारों का उत्साह ठंडा पड़ा, बल्कि पारदर्शिता और दक्षता को लेकर भी संदेह बढ़ा है.