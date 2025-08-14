शिमला: देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने और लोगों की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना शुरू की थी, जिसके तहत जॉब कार्ड धारक हर साल 100 दिनों के रोजगार के हकदार हैं.

ग्रामीण विकास मंत्रालय पात्र परिवारों को अकुशल कार्य करने के लिए जॉब कार्ड प्रदान करता है, जिससे उन्हें मनरेगा के लाभों का उपयोग करने की अनुमति मिलती है, लेकिन इसके साथ ही ग्रामीणों को मनरेगा के तहत होने वाले सार्वजनिक कार्यों के अलावा अपने पर्सनल काम जैसे बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए भूमि सुधार, वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए जल भंडारण टैंक, कैटल शेड, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए पौधरोपण जैसे कार्यों की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं, लेकिन हिमाचल में अब सरकारी कर्मचारियों, अनुबंध और पेंशनरों को मनरेगा (MGNREGA) के तहत न तो काम दिए जाएंगे और न ही रोजगार दिया जाएगा. प्रदेश में अब ऐसे सभी कर्मचारियों के जॉब कार्ड ही नहीं बनाए जाएंगे.

प्रदेश में अभी तक कर्मचारी उठा रहे थे सुविधाओं का लाभ

यह निर्णय ग्रामीण विकास विभाग ने अगस्त 2025 में जारी आदेश के माध्यम से लिया है, जिसमें पंचायतों को जॉब कार्ड जारी करने से पहले आवेदकों की पात्रता की जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं. मनरेगा के तहत केवल आर्थिक रूप से कमजोर और वैकल्पिक आजीविका का स्रोत न होने वाले परिवारों को ही रोजगार देने को कहा गया है, हालांकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को मनरेगा में काम नहीं देने का यह कोई नया नियम नहीं है. बल्कि योजना की मूल प्रकृति का ही हिस्सा है, लेकिन हिमाचल में अब से पहले इस नियम को पालना नहीं हो रही थी, जिस कारण अभी तक सरकारी कर्मचारी, अनुबंध और पेंशनर्स मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों और रोजगार दोनों ही सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे.

पहले सभी उठा रहे थे योजना का लाभ

हिमाचल में मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों के लिए कोई शर्त तय नहीं थी. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग चाहे वो सरकारी कर्मचारी, अनुबंध या पेंशनर्स हो, ऐसे परिवारों को मनरेगा के तहत होने वाले पर्सनल काम दिए जाते रहे हैं. यहीं नहीं ऐसे परिवारों के सदस्य मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की सुविधा का लाभ उठा रहे थे. यहां तक कि पेंशनर भी मनरेगा में दिहाड़ी लगा रहे थे. इसको लेकर प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग से मनरेगा की गाइडलाइन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके आधार पर अब ऐसे परिवारों को मनरेगा से बाहर करने के ऑर्डर जारी हुए हैं.

प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की इतनी संख्या

हिमाचल में सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या 1,87,340 है. इसी तरह से पेंशनरों की संख्या 1,78,218 है. प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 3,65,558 हैं. इसके अतिरिक्त हजारों की संख्या में अनुबंध कर्मचारी भी सरकार से नियमित आय प्राप्त कर रहे हैं. ऐसे में प्रदेश भर में अब 4.50 से अधिक परिवार मनरेगा से बाहर हो सकते हैं.

विधि विभाग से गाइडलाइन को लेकर क्लेरिफिकेशन आने के बाद अब नियमित आय वाले सरकारी कर्मचारियों सहित अनुबंध और पेंशनरों के परिवारों को मनरेगा से बाहर किया गया है. इस बारे में सभी डीसी को निर्देश जारी किए गए हैं.- राघव शर्मा, निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

836 हाउस होल्ड पूरा कर चुके 100 दिन का रोजगार

हिमाचल में ग्रामीणों ने मनरेगा को हाथों हाथ लिया है. प्रदेश में चालू वित्त वर्ष यानी 2025-26 में 836 हाउस होल्ड 100 दिनों का रोजगार प्राप्त कर चुके हैं. वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में 80,475 परिवारों ने 100 दिनों का रोजगार प्राप्त किया था. इसी तरह से वित्त वर्ष 2022-23 में 50,770, वित्त वर्ष 2023-24 में 76,554, वित्त वर्ष 2024-25 में 1,10,538 परिवारों ने मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार हासिल किया था.

महिलाओं की अधिक भागीदारी

प्रदेश में महिलाएं घर के कामकाज के साथ मनरेगा में भी दिहाड़ी लगाकर रोजगार प्राप्त कर रही है, जिससे लाखों महिलाओं की आर्थिक सेहत में सुधार हुआ है. चालू वित्त वर्ष यानी 2025-26 में मनरेगा के तहत 62.2 फीसदी महिलाएं रोजगार प्राप्त कर रही हैं. वहीं, वित्त वर्ष 2021-22 में 62.53 फीसदी, वित्त वर्ष 2022-23 में 64.83 फीसदी, वित्त वर्ष 2023-24 में 64.07 फीसदी, वित्त वर्ष 2024-25 में 63.25 फीसदी महिलाओं ने मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त किया, जो पुरुषों की तुलना में काफी अधिक है, लेकिन अब हिमाचल में सरकारी विभागों व उपक्रमों में कर्मचारी अनुबंध, पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के परिवारों की महिलाओं को मनरेगा में रोजगार नहीं मिलेगा.

हिमाचल में घटेगी अब जॉब कार्ड धारकों की संख्या

हिमाचल में कुल 12 जिले हैं, जिसके तहत कुल 91 ब्लॉक पड़ते हैं. 14 अगस्त 2025 को जारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कुल 15.55 लाख जॉब कार्ड धारक हैं, जिसमें एक्टिव जॉब कार्ड की संख्या 9.31 लाख है. वहीं, प्रदेश में 28.91लाख वर्कर हैं, जिसमें 13.85 लाख श्रमिक सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. प्रदेश में अब सरकारी, अनुबंध और पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को मनरेगा से बाहर किए जाने से जॉब कार्ड धारकों की संख्या घटेगी.

मनरेगा में किए जा सकते 266 कार्य

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने और लोगों को घरद्वार पर आजीविका की सुविधा देने के लिए मनरेगा योजना शुरू की गई है. इसके तहत ग्रामीण कुल 266 कार्य करके 100 दिन के रोजगार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जल संरक्षण और जल संचयन के तहत तालाब, नहर, चेक डैम आदि का निर्माण करना, भूमि विकास के तहत बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए कार्य किया जा सकता है. सड़क निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों और संपर्क मार्गों का निर्माण करना.

वहीं, मनरेगा में बागवानी और वृक्षारोपण के तहत पौधारोपण, वनस्पति विकास के कार्य करके रोजगार प्राप्त करना. सूखा राहत कार्य में जलाशयों और नदियों की सफाई और गहरीकरण का कार्य, नहर और जल प्रबंधन के तहत सिंचाई नहरों का निर्माण और सुधार करना. गोदाम और शेड निर्माण के अंतर्गत अनाज भंडारण के लिए गोदाम और कृषि से संबंधित शेडों का निर्माण करना, आवास निर्माण कार्य, पशुओं के लिए गौशाला निर्माण कार्य, लघु सिंचाई कार्य और बाढ़ नियंत्रण कार्य आदि सहित कुल 266 कार्य किए जा सकते हैं.

मनरेगा से क्या क्या फायदा

मनरेगा योजना के तहत कई सारे लाभ प्रदान किए जा रहे हैं, जिनमें रोजगार की गारंटी के तहत हर परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी मिलती है. आय में वृद्धि, मनरेगा ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय प्रदान करता है, जिससे गरीबी को कम करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिलती है. अवसंरचना विकास, मनरेगा जल संरक्षण और प्रबंधन, भूमि विकास और ग्रामीण कनेक्टिविटी जैसे कार्यों के वित्तपोषण द्वारा ग्रामीण बुनियादी ढांचे को विकसित करने में मदद करता है. ग्रामीण विकास, इस योजना का उद्देश्य स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना और ग्रामीण-शहरी प्रवास को कम करना है.

सामाजिक सुरक्षा: मनरेगा ग्रामीण परिवारों को विशेष रूप से संकट के समय आय का एक स्रोत प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है.

महिला सशक्तिकरण: ये योजना महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव को कम करने में मदद करती है.

पारदर्शिता और जवाबदेही: मनरेगा को नियमित निगरानी और मूल्यांकन के साथ एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाता है.

मनरेगा में काम कैसे होता है

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से पात्र परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) चलाती है. इस योजना के तहत सरकार जॉब कार्ड धारकों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है. ग्रामीणों को काम के अवसर उनके निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें सभी जॉब कार्ड धारक मनरेगा के तहत होने वाले कार्य में काम करने के लिए आवेदन कर सकता है. इस काम के लिए दैनिक वेतन निर्धारित किया जाता है और सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाता है. दैनिक मजदूरी राज्य के मुताबिक भिन्न हो सकती है, लेकिन हिमाचल में मनरेगा श्रमिकों को 300 रुपए दिहाड़ी दी जा रही है.

