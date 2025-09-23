ETV Bharat / state

बिहार में अब दिव्यांगों को मिलेगा रोजगार, 25 सितंबर को यहां पहुंचे

खगड़िया: जिले में 25 सितंबर 2025 को श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय की ओर से दिव्यांगों के लिए विशेष रोजगार-सह-मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया जा रहा है. इस दौरान प्रतिभागियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ-साथ उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

निजी क्षेत्र की भागीदारी का मौका: प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि इस रोजगार शिविर में निजी क्षेत्र की कंपनी INSTAKART SERVICES PVT. LTD हिस्सा ले रही है. कंपनी डिलीवरी बॉय के पद पर 9 युवाओं की भर्ती करेगी. यह अवसर दिव्यांगों के लिए रोजगार सहायता योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है.

बिहार में अब दिव्यांगों को मिलेगा रोजगार (ETV Bharat)

उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष: राणा अमितेश ने बताया कि कंपनी की ओर से चयनित युवाओं को रोजगार के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा. योग्यता और वेतन की बात करें तो डिलीवरी बॉय के पद के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है.