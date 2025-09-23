ETV Bharat / state

बिहार में अब दिव्यांगों को मिलेगा रोजगार, 25 सितंबर को यहां पहुंचे

खगड़िया में नौकरी की तलाश कर रहे दिव्यांगों के लिए अच्छी खबर है. 25 सितंबर को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है.

EMPLOYMENT FAIR IN KHAGARIA
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2025 at 11:58 AM IST

2 Min Read
खगड़िया: जिले में 25 सितंबर 2025 को श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय की ओर से दिव्यांगों के लिए विशेष रोजगार-सह-मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया जा रहा है. इस दौरान प्रतिभागियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ-साथ उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

निजी क्षेत्र की भागीदारी का मौका: प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि इस रोजगार शिविर में निजी क्षेत्र की कंपनी INSTAKART SERVICES PVT. LTD हिस्सा ले रही है. कंपनी डिलीवरी बॉय के पद पर 9 युवाओं की भर्ती करेगी. यह अवसर दिव्यांगों के लिए रोजगार सहायता योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है.

बिहार में अब दिव्यांगों को मिलेगा रोजगार (ETV Bharat)

उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष: राणा अमितेश ने बताया कि कंपनी की ओर से चयनित युवाओं को रोजगार के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा. योग्यता और वेतन की बात करें तो डिलीवरी बॉय के पद के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है.

कब और कहां होगा जॉब कैंप?: यह शिविर सुबह 10 बजे से जिला नियोजनालय परिसर, ट्रैफिक थाना के पास आयोजित होगा. इसके अलावा उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष है. चयनित युवाओं को 20,000 से 25,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा.

आवेदन प्रक्रिया: शिविर में भाग लेने के लिए दिव्यांग आवेदकों का NCS पोर्टल (www.ncs.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. जॉब लोकेशन खगड़िया ही रहेगी. इसके अलावा इलेक्ट्रिक रिक्शा/गाड़ी और स्मार्टफोन अनिवार्य है.

समय पहुंचे उम्मीदवार: इच्छुक उम्मीदवार जिला नियोजनालय खगड़िया में समय पर पहुंचें और अपना बायोडाटा तैयार रखें. इस दौरान अन्य अभ्यर्थियों को स्टडी कीट और टुल किट योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा.

