बिहार के मुंगेर में 16 सितंबर को लगेगा जॉब कैंप, 10वीं पास युवाओं को मिलेगी अच्छी सैलरी

मुंगेर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. 16 सितंबर को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है.

JOB CAMP IN MUNGER
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2025 at 10:25 AM IST

मुंगेर: बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग लगातार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंप आयोजित कर रहा है. इसी क्रम में जिला नियोजनालय मुंगेर द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है.

कब और कहां होगा रोजगार कैंप?: मुंगेर के आईटीआई कैंपस स्थित संयुक्त श्रम भवन में एक दिवसीय रोजगार कैंप आगामी 16 सितंबर 2025 को जिला नियोजनालय के प्रांगण में आयोजित होगा. इस जॉब कैम्प में इच्छुक उम्मीदवार सुबह 11 बजे से कैम्प में पहुंचकर नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और साक्षात्कार में भाग ले पाएंगे.

25 पदों पर होगी बहाली: जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया की इस कैंप में Svatantra Microfinance Pvt. Ltd. की ओर से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी. फील्ड ऑफिसर (SFO) के 25 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी.

10वीं पास कर सकते हैं आवेदन: इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास तय की गई है. अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए. चयनित उम्मीदवारों को ₹12,500 वेतन के साथ PF, ESIC, इनसेंटिव, फ्यूल, फ्री स्टे और मेस सुविधा दी जाएगी.

इच्छुक उम्मीदवार के पास होना चाहिए ये दस्तावेज: हालांकि, इन पदों के लिए बाइक और ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. इच्छुक आवेदक अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति, रंगीन फोटो और बायोडाटा लेकर लगने वाले कैंप में पहुंच सकते हैं.

बता दें कि जो आवेदन एनसीएस पोर्टल (NCS Portal) पर निबंधित है. वहीं, आवेदक रोजगार कैंप में भाग ले सकते हैं, जो आवेदक रजिस्टर्ड नहीं है वो एनसीएस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसमें भाग ले सकते हैं. बताया गया कि नियोजनालय केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका में होगा. य

