ETV Bharat / state

बिहार में 19 अगस्त को लगेगा जॉब कैंप, नोट कर लें पूरी प्रक्रिया - JOB CAMP IN MUNGER

मुंगेर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. 19 अगस्त को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है. पढ़ें.

Job Camp in Munger
मुंगेर में जॉब कैंप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 18, 2025 at 2:23 PM IST

2 Min Read

मुंगेर: बिहार के मुंगेर के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. श्रम संसाधन विभाग, जिला नियोजनालय, मुंगेर की ओर से 19 अगस्त 2025 को एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. यह जॉब कैंप बेरोजगार युवाओं को नौकरी के शानदार अवसर प्रदान करेगा.

कब और कहां होगा जॉब कैंप?: यह रोजगार मेला जिला नियोजनालय (संयुक्त श्रम भवन, सरकारी आईटीआई कैंपस, सीताकुंड रोड) मुंगेर में सुबह 11 बजे से शुरू होगा. इच्छुक अभ्यर्थी इस कैंप में शामिल होकर भर्ती से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मौके पर ही आवेदन व इंटरव्यू की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं.

जिला नियोजन पदाधिकारी अमितेश राणा (ETV Bharat)

कौन सी कंपनी और कौन से पद?: जिला नियोजन प्रभारी पदाधिकारी राणा अमितेश के अनुसार, इस बार जॉब कैंप में जीएसए फाउंडेशन कंपनी भर्ती कर रही है. कंपनी को सीएनसी मशीन ऑपरेटर के पदों के लिए उम्मीदवारों की आवश्यकता है. कुल 100 रिक्तियां भरी जाएंगी, और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति अहमदाबाद, गुजरात में होगी.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा: इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन निर्धारित की गई है. आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 36 वर्ष रखी गई है, और केवल पुरुष अभ्यर्थी ही इस भर्ती के लिए पात्र होंगे.

वेतन और अन्य सुविधाएं: चयनित उम्मीदवारों को 18,600 से 23,000 रुपये तक का मासिक वेतन दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, पीएफ, ईएसआईसी, बस सुविधा, कैंटीन और आवास की सुविधा भी प्रदान की जाएगी. यह युवाओं के लिए एक आकर्षक अवसर है.

कैसे करें आवेदन?: जॉब कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को अपना बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना होगा. इस कैंप में भागीदारी पूरी तरह निशुल्क होगी. अवर प्रादेशिक नियोजनालय ने युवाओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में शामिल होकर अपने करियर को नई दिशा दें.

ये भी पढ़ें-

अगले 6 दिनों तक बिहार में बंपर नौकरी, QR कोड स्कैन कर रजिस्ट्रेशन कराएं, 10वीं से ग्रैजुएशन तक वालों को मौका

बिहार में नौकरी की बहार! 4 फरवरी को 6341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे CM नीतीश

बिहार में नौकरी की बहार, विशेष शिक्षकों की जल्द होगी बहाली, जानिए कौन कर सकते हैं आवेदन

मुंगेर: बिहार के मुंगेर के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. श्रम संसाधन विभाग, जिला नियोजनालय, मुंगेर की ओर से 19 अगस्त 2025 को एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. यह जॉब कैंप बेरोजगार युवाओं को नौकरी के शानदार अवसर प्रदान करेगा.

कब और कहां होगा जॉब कैंप?: यह रोजगार मेला जिला नियोजनालय (संयुक्त श्रम भवन, सरकारी आईटीआई कैंपस, सीताकुंड रोड) मुंगेर में सुबह 11 बजे से शुरू होगा. इच्छुक अभ्यर्थी इस कैंप में शामिल होकर भर्ती से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मौके पर ही आवेदन व इंटरव्यू की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं.

जिला नियोजन पदाधिकारी अमितेश राणा (ETV Bharat)

कौन सी कंपनी और कौन से पद?: जिला नियोजन प्रभारी पदाधिकारी राणा अमितेश के अनुसार, इस बार जॉब कैंप में जीएसए फाउंडेशन कंपनी भर्ती कर रही है. कंपनी को सीएनसी मशीन ऑपरेटर के पदों के लिए उम्मीदवारों की आवश्यकता है. कुल 100 रिक्तियां भरी जाएंगी, और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति अहमदाबाद, गुजरात में होगी.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा: इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन निर्धारित की गई है. आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 36 वर्ष रखी गई है, और केवल पुरुष अभ्यर्थी ही इस भर्ती के लिए पात्र होंगे.

वेतन और अन्य सुविधाएं: चयनित उम्मीदवारों को 18,600 से 23,000 रुपये तक का मासिक वेतन दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, पीएफ, ईएसआईसी, बस सुविधा, कैंटीन और आवास की सुविधा भी प्रदान की जाएगी. यह युवाओं के लिए एक आकर्षक अवसर है.

कैसे करें आवेदन?: जॉब कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को अपना बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना होगा. इस कैंप में भागीदारी पूरी तरह निशुल्क होगी. अवर प्रादेशिक नियोजनालय ने युवाओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में शामिल होकर अपने करियर को नई दिशा दें.

ये भी पढ़ें-

अगले 6 दिनों तक बिहार में बंपर नौकरी, QR कोड स्कैन कर रजिस्ट्रेशन कराएं, 10वीं से ग्रैजुएशन तक वालों को मौका

बिहार में नौकरी की बहार! 4 फरवरी को 6341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे CM नीतीश

बिहार में नौकरी की बहार, विशेष शिक्षकों की जल्द होगी बहाली, जानिए कौन कर सकते हैं आवेदन

For All Latest Updates

TAGGED:

EMPLOYMENT OFFICE IN MUNGERJOB CAMPमुंगेर रोजगार मेलाEMPLOYMENT NEWSJOB CAMP IN MUNGER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का मास्टरस्ट्रोक, OBC और दक्षिण भारत के समीकरण पर दांव

Explainer: NATO क्या है, रूस, यूरोपीय देश और USA के लिए क्यों खास है नाटो, जानिए हर पहलू

Fake CAPTCHA Scam क्या है, कैसे सिर्फ एक क्लिक करते ही लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.