ETV Bharat / state

बिहार में 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, जानिए कब और कहां लगेगा जॉब कैंप

खगड़िया में 23 सितंबर को जॉब कैंप, 12वीं पास युवाओं के लिए 30 नौकरियां, जानें कितनी होगी सैलरी और होगा कार्यस्थल.

Job Camp in Khagaria
खगड़िया में जॉब कैंप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2025 at 10:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले में उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो 12वीं पास करने के बाद नौकरी की तलाश में हैं. यदि आपके पास बेसिक कंप्यूटर ज्ञान और अच्छा संवाद कौशल है, तो कॉल सेंटर में काम करने का शानदार मौका आपके लिए उपलब्ध है. इस नौकरी के लिए उच्च शिक्षा की कोई अनिवार्यता नहीं है, जिससे कम पढ़े-लिखे युवाओं को भी रोजगार का अवसर मिलेगा.

श्रम संसाधन विभाग की पहल: खगड़िया के जिला नियोजनालय ने जानकारी दी है कि श्रम संसाधन विभाग के तहत एक विशेष रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है. यह कैंप बेगूसराय के श्रम संसाधन विभाग के सहयोग से आयोजित होगा, जिसमें युवाओं को कॉल सेंटर में नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे. यह पहल खासकर उन युवाओं के लिए है जो स्मार्ट और ऑफिस जॉब की ओर रुझान रखते हैं.

खगड़िया में जॉब कैंप (ETV Bharat)

कब और कहां होगा जॉब कैंप: जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि विजन इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 23 सितंबर 2025 को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा. यह कैंप सुबह 10 बजे से खगड़िया के संयुक्त श्रम भवन, ट्रैफिक थाना के पास आयोजित होगा. इस कैंप में हिंदी कॉल सेंटर के लिए कुल 30 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, और चयनित उम्मीदवारों को 11,500 रुपये की टेक होम सैलरी मिलेगी, कार्यस्थल पटना (पाटलिपुत्र) होगा.

"23 सितंबर 2025 को खगड़िया में जॉब कैंप, हिंदी कॉल सेंटर में 30 पदों पर भर्ती, 11,500 रुपये टेक होम सैलरी के साथ पटना में नौकरी." - राणा अमितेश, जिला नियोजन पदाधिकारी

आवश्यक योग्यता और शर्तें: इस भर्ती में 18 से 30 वर्ष की आयु के युवा, चाहे लड़के हों या लड़कियां, हिस्सा ले सकते हैं. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर पास निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को अंग्रेजी टाइपिंग में 20 शब्द प्रति मिनट (WPM) की गति और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रखना होगा. यह अवसर उन युवाओं के लिए उपयुक्त है जो पार्ट टाइम या फुल टाइम नौकरी की तलाश में हैं.

आवेदन की प्रक्रिया: इच्छुक उम्मीदवार अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, रंगीन फोटो और बायोडाटा के साथ जॉब कैंप में शामिल हो सकते हैं. महत्वपूर्ण शर्त यह है कि केवल वे उम्मीदवार ही इस कैंप में भाग ले सकेंगे जो राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर पंजीकृत हैं. अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, तो पहले एनसीएस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

नियोजनालय की भूमिका: जिला नियोजनालय इस भर्ती प्रक्रिया में केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाएगा. यह कैंप युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का एक माध्यम है, और चयन प्रक्रिया विजन इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूरी की जाएगी. यह अवसर खगड़िया के युवाओं के लिए अपने करियर को नई दिशा देने का एक शानदार मौका है.

ये भी पढ़ें-अगर आप भी अपने खाते में चाहते हैं सरकार दे 10 हजार, तो करना होगा बस यह काम

For All Latest Updates

TAGGED:

JOBS IN KHAGARIAखगड़िया में जॉब कैंपHINDI CALL CENTER JOBSJOBS IN BIHARJOB CAMP IN KHAGARIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में महिला वोटबैंक साधने के लिए कांग्रेस ने बदला गियर, राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका की एंट्री

'राहुल गांधी ने तेजस्वी को ठगा..' ऋतुराज सिन्हा बोले- 'कांग्रेस की यात्रा से RJD को हुआ नुकसान'

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

शाहाबाद-मगध फतह करने की अमित शाह की चाल, क्या भाजपा की जीत हो जाएगी सुपरहिट?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.