बिहार में 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, जानिए कब और कहां लगेगा जॉब कैंप

खगड़िया में जॉब कैंप ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 22, 2025 at 10:02 AM IST 3 Min Read

खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले में उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो 12वीं पास करने के बाद नौकरी की तलाश में हैं. यदि आपके पास बेसिक कंप्यूटर ज्ञान और अच्छा संवाद कौशल है, तो कॉल सेंटर में काम करने का शानदार मौका आपके लिए उपलब्ध है. इस नौकरी के लिए उच्च शिक्षा की कोई अनिवार्यता नहीं है, जिससे कम पढ़े-लिखे युवाओं को भी रोजगार का अवसर मिलेगा. श्रम संसाधन विभाग की पहल: खगड़िया के जिला नियोजनालय ने जानकारी दी है कि श्रम संसाधन विभाग के तहत एक विशेष रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है. यह कैंप बेगूसराय के श्रम संसाधन विभाग के सहयोग से आयोजित होगा, जिसमें युवाओं को कॉल सेंटर में नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे. यह पहल खासकर उन युवाओं के लिए है जो स्मार्ट और ऑफिस जॉब की ओर रुझान रखते हैं. खगड़िया में जॉब कैंप (ETV Bharat) कब और कहां होगा जॉब कैंप: जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि विजन इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 23 सितंबर 2025 को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा. यह कैंप सुबह 10 बजे से खगड़िया के संयुक्त श्रम भवन, ट्रैफिक थाना के पास आयोजित होगा. इस कैंप में हिंदी कॉल सेंटर के लिए कुल 30 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, और चयनित उम्मीदवारों को 11,500 रुपये की टेक होम सैलरी मिलेगी, कार्यस्थल पटना (पाटलिपुत्र) होगा.