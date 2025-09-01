नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के शिक्षक संघ (जेएनयूटीए) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को पत्र भेजकर विश्वविद्यालय की मौजूदा कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुडी पंडित को पद से हटाने और राजनीतिक अध्ययन केंद्र के सहायक प्रोफेसर डॉ. रोहन वीएच चौधरी की बर्खास्तगी को रद्द करने की मांग की है. संघ ने इस पत्र में विश्वविद्यालय में गहराते प्रशासनिक संकट, वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग और अकादमिक स्वतंत्रता के लगातार हनन को लेकर तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है. संघ ने राष्ट्रपति से व्यक्तिगत मुलाकात की इच्छा भी प्रकट की है, ताकि पूरे मामले की पूरी तस्वीर सामने रखी जा सके.

शिक्षक संघ की मांग और तर्क: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुराजित मजूमदार ने पत्र में लिखा है कि जेएनयू अधिनियम, 1966 की धारा 8(8) के तहत राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त हैं और उनका उपयोग कर कुलपति को तत्काल हटाया जाए. संघ ने आरोप लगाया कि कुलपति ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए सहकर्मियों और सहयोगी निकायों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रियाओं को लगातार कमजोर किया है. पिछले ढाई-तीन वर्षों में कुलपति के कार्यकाल में शिक्षकों की आवाज और सम्मान दोनों को नजरअंदाज किया गया है, जिससे संस्थागत लोकतंत्र और पारदर्शिता प्रभावित हुई है.

सहायक प्रोफेसर की बर्खास्तगी का विवाद: पत्र में कहा गया कि डॉ. रोहन वीएच चौधरी को बिना उचित कारण और वैधानिक प्रक्रिया के बर्खास्त किया गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से रोहन चौधरी के अनधिकृत अवकाश को वजह बताया गया, जबकि शिक्षक संघ और छात्रों ने इसे 'निजी प्रतिशोध', अवैध और असंवैधानिक करार दिया है. विद्यार्थियों और शिक्षक समूहों ने एकमत होकर इस निर्णय की आलोचना की और इसे जेएनयू की संस्कृति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध बताया.

मनमाने तरीके से प्रक्रिया नियंत्रण में लेने का आरोप: पत्र में यह भी कहा गया कि कुलपति ने नियुक्ति, प्रमोशन, स्थायीकरण, डीन और अध्यक्षों की नियुक्ति और संकाय आवास के आवंटन जैसी नीतिगत प्रक्रियाएं मनमाने ढंग से अपने नियंत्रण में ले ली हैं. सभी संस्थागत बैठकों को जानबूझकर केवल ऑनलाइन करके सामूहिक विचार-विमर्श की संभावना समाप्त कर दी गई है, जिससे निर्णय पूर्वनिर्धारित ढंग से पारित किए जा सकें.

असंतोष और वैधानिकता: शिक्षक संघ की तरफ से कहा कि जेएनयू सार्वजनिक संसाधन है और पूरा विश्वविद्यालय संसद द्वारा पारित अधिनियम, अध्यादेश और नियमों से संचालित होता है. ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए तय रूपरेखा और प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है, जिसकी अनदेखी कर संस्थान को एक निजी में बदलने का प्रयास हो रहा है. साथ ही राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि वह शिक्षकों की भावनाओं एवं कानून के संरक्षण की जिम्मेदारी को समझते हुए न सिर्फ कुलपति को हटाएं, बल्कि अवैध बर्खास्तगी विशेषकर डॉ. रोहन वीएच चौधरी के मामले को भी निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करें.

