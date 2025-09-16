ETV Bharat / state

JNU छात्रसंघ चुनाव 2025: नवंबर में होंगे चुनाव, कोर्ट के आदेश का इंतजार

JNUSU चुनाव हमेशा छात्र राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर बहस का केंद्र रहे हैं. छात्र नेता राष्ट्रीय राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं.

JNU छात्रसंघ चुनाव 2025
JNU छात्रसंघ चुनाव 2025 (ETV Bharat)
ETV Bharat Delhi Team

Published : September 16, 2025 at 1:11 PM IST

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (JNUSU) चुनाव इस वर्ष नवंबर में होंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है. यह चुनाव 2025-26 सत्र के अंतर्गत होंगे. चुनाव की तिथि का निर्धारण पीएचडी सत्र की शुरुआत के आधार पर किया जाएगा. यह सत्र 12 सितंबर से शुरू हो चुका है. पीएचडी सत्र की शुरू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया छह से आठ सप्ताह के अंदर पूरी की जाएगी. इस दौरान आंतरिक समितियों (इंटरनल कमेटीज-आईसी) के चुनाव भी छात्रसंघ चुनाव के साथ-साथ होंगी.

डीन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोफेसर मनुराधा चौधरी ने बताया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया निर्धारित दिशानिर्देशों और नियमावली के अनुरूप कराई जाएगी. छात्रों से अपील की गई है कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने में सहयोग करें. चुनाव लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने की भावना से होंगे और किसी प्रकार की अनियमितता या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

चुनाव अदालत के एक मामले पर निर्भर: यह उल्लेख किया गया है कि चुनाव का आयोजन दिल्ली उच्च न्यायालय के एक मामले पर निर्भर है. दरअसल, पिछले वर्ष के छात्र संघ चुनाव से संबंधित एक याचिका अदालत में लंबित है. अदालत का अंतिम निर्णय आने के बाद ही चुनाव प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा. इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अदालत के आदेश का पूरा पालन किया जाएगा.

जेएनयूएसयू चुनाव हमेशा से बहस का केंद्र: जेएनयूएसयू चुनाव हमेशा से छात्र राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर बहस का केंद्र रहे हैं. यहां से निकलने वाले छात्र नेता न केवल विश्वविद्यालय के अंदर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं. इसीलिए जेएनयू में होने वाले चुनावों को छात्रों के साथ-साथ राजनीतिक दलों की भी गहरी निगाह रहती है.

इस बार होने वाले चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों ने तैयारी शुरू कर दी है. वहीं प्रशासन ने सभी छात्र संगठनों से संयम और जिम्मेदारी दिखाने की अपील की है. नवंबर में होने वाला चुनाव जेएनयू की लोकतांत्रिक संस्कृति और छात्रों की राजनीतिक भागीदारी के लिए एक जरूरी पड़ाव साबित होंगे. अदालत के आदेश के बाद चुनाव की औपचारिक अधिसूचना जारी होने की संभावना है.

