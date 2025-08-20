ETV Bharat / state

9 साल बाद भी अधूरी रह गई नजीब के न्याय की तलाश, मां फातिमा ने कहा- हम हाईकोर्ट जाएंगे - JNU NAJEEB AHMED MISSING CASE

सांसद मनोज झा ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि नजीब की लड़ाई हमें बार-बार लड़नी होगी.

नजीब की मां फातिमा नफीस
नजीब की मां फातिमा नफीस (ETV Bharat)
Published : August 20, 2025 at 8:44 PM IST

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद 15 अक्टूबर, 2016 को कैंपस से लापता हो गए थे. दिल्ली पुलिस और सीबीआई की तमाम कोशिशों के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला. हाल ही में, 30 जून 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी, जिसमें कहा गया कि हर संभव जांच के बाद भी नजीब के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली. अब नजीब की मां फातिमा नफीस ने कहा है कि अभी लडाई बाकी है. क्लोजर रिपोर्ट को लेकर हम हाईकोर्ट जाएंगे.

उन्होंने कहा बेटे नजीब के गायब होने के बाद स्टूडेंट पावर हमेशा मेरे साथ रही. शुरुआत मैंने जेएनयू से की थी और जेएनयू आज तक मेरे साथ है. बहुत से लोगों को जेल में डाल दिया गया है. उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उन्हें न्याय मिलेगा. हम बेटे नजीब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे.

छात्र नजीब अहमद के मामले को कोर्ट जाने की बात कही गई (ETV Bharat)

जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुराजीत मजूमदार ने विश्वविद्यालय की ओर से उनसे माफी मांगी. उन्होंने कहा कि मैं जेएनयू प्रशासन का प्रतिनिधि नहीं हूं. लेकिन विश्वविद्यालय का हिस्सा होने के नाते माफी मांगना जरूरी है. नजीब की मां पिछले 9 साल से बेटे को ढूंढ रही है. उस पूरी प्रक्रिया में विश्वविद्यालय प्रशासन का जो रवैया रहा और प्रशासन की जो भूमिका रही, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन इस घटना के लिए जिम्मेदार है.

वहीं सांसद मनोज झा ने कहा कि आप लोगों में कई लोग क्लासमेट और यह मुल्क अपनी आत्मा को ढूंढ रहा है. उन्होंने कहा न्याय कहां है. देश में गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री का काम होता है घर में लोगों को महफूज रखना, मगर उनकी मौजूदगी घर में लोगों को बता रही है की यह घर तुमको नहीं चाहता है तुम घर छोड़ दो. सरदार वल्लभभाई पटेल से हमने यह यात्रा शुरू की थी और अमित शाह पर यह यात्रा रुकी है. नजीब की लड़ाई हमें बार-बार लड़नी होगी. यह मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां उम्मीद बहुत कम दिख रही है.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रसंघ सचिव मुंतेहा फातिमा ने बताया की हम नजीब अहमद के मामले में हुए अन्याय की कड़ी निंदा करते हैं. हम नजीब की मां के साथ हैं और उनके संघर्ष में साथ खड़े हैं. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र नजीब पर हमला हुआ और वे रातों रात वे लापता हो गए. विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. सीबीआई ने भी अपनी जांच में ढिलाई बरती. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में केस बंद करने का आदेश दे दिया, जो चिंताजनक है. ऐसी स्थिति अस्वीकार्य है, यह डर का माहौल पैदा करता है कि कोई भी छात्र कभी भी गायब हो सकता है और प्रशासन व पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं होगी.

यह है मामला: जेएनयू के माही-मांडवी हॉस्टल में नजीब अहमद और एबीवीपी से जुड़े कुछ छात्रों के बीच झड़प हुई थी. नजीब ने अपनी मां फातिमा नफीस को झड़प की जानकारी दी, लेकिन जब वह दिल्ली पहुंचीं, नजीब गायब था. उसका फोन और लैपटॉप कमरे में मिले. फातिमा ने वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज की थी. जेएनयू ने आंतरिक जांच शुरू की, जिसमें नौ छात्रों की पहचान हुई. इनमें एबीवीपी के छात्र भी शामिल थे. दिल्ली पुलिस की पूछताछ से कुछ हासिल नहीं हुआ. फातिमा ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद मई 2017 में मामला सीबीआई को सौंपा गया था.

