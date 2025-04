ETV Bharat / state

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के चुनाव को चुनाव समिति (ईसी) कार्यालय में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद शनिवार को प्रमुख छात्र संगठनों ABVP और लेफ्ट के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. चुनाव समिति ने शुक्रवार को परिसर की सुरक्षा में गंभीर कमी और शत्रुतापूर्ण माहौल को चुनाव प्रक्रिया रुकने का कारण बताया. शुक्रवार को इलेक्शन कमीशन (EC) के ऑफिस में हुए हंगामे और तोड़फोड़ के बाद अब चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है. शनिवार की शाम लेफ्ट यूनिटी और एबीवीपी ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए. लेफ्ट यूनिटी ने जेएनयू के मेन गेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि एबीवीपी के सदस्यों ने शुक्रवार को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में तोड़फोड़ की और चुनाव अधिकारियों को धमकाया. JNUSU के अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि नाम वापसी के दिन जब लाइन लंबी हो गई तो उन्होंने चुनाव आयोग से समय बढ़ाने की मांग की, जिसे मान लिया गया. इसी दौरान ABVP के लोग पहुंचे और हंगामा करने लगे. धनंजय ने जेएनयू प्रशासन को ईमेल कर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने की मांग की है और चुनाव आयोग को सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की है.

