JNU में दशहरा विवाद के बाद प्रशासन सख्त, बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर होगी कार्रवाई

JNU डीन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफिस ने जारी की गई एडवाइजरी : एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्रों को सतर्क रहना चाहिए और परिसर में शांति एवं सद्भाव बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को हुए विवाद में दो छात्र गुटों के बीच टकराव हुआ, जिसे लेकर छात्रों में तनाव का माहौल बन गया. जिसे लेकर जेएनयू प्रशासन ने विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता छात्रों की सुरक्षा और परिसर में अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिये.

नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में दशहरा के दिन छात्र संगठनों के बीच हुई झड़प के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. घटना को गंभीरता से लेते हुए डीन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफिस प्रो. मनुराधा चौधरी की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है. इसमें निर्देश दिए गए हैं कि कैंपस में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. यदि कोई समूह या संगठन बिना अनुमति कार्यक्रम करता है तो उसके खिलाफ विश्वविद्यालय के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं की जाएगी: विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि कोई छात्र या संगठन कानून अपने हाथ में लेता है, तो उसके खिलाफ न केवल विश्वविद्यालय स्तर पर बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना है जरूरी: प्रशासन ने छात्र संगठनों से अपील की है कि वे किसी भी स्थिति में हिंसा का सहारा न लें और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की दिशा में काम करें. एडवाइजरी में आयोजकों को यह भी परामर्श दिया गया है कि कार्यक्रमों के आयोजन से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएं. विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद या टकराव न हो.

रावण के पुतले पर विश्वविद्यालय में हुआ था विवाद :बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गुरुवार शाम को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और वामपंथी छात्र समूहों के बीच जमकर बवाल हो गया था. यह विवाद रावण के पुतले पर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों उमर खालिद और शरजील इमाम की तस्वीर लगाने और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी करने को लेकर हुआ था.

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा पर हमले का आरोप : इस दौरान एबीवीपी ने आरोप लगाया कि वामपंथी छात्र समूहों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा पर हमला किया था, जबकि वामपंथी संगठनों ने एबीवीपी पर राजनीतिक प्रचार के लिए रावण दहन कार्यक्रम के जरिए धर्म का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था.

